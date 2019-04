Las bebidas que debes evitar a toda costa si quieres adelgazar

Entornointeligente.com / ¿En qué consiste hacer dieta? Para empezar, en comer una serie de alimentos en lugar de otros, pero no sólo eso: también hay bebidas que no deberías tomar estando a dieta , ya sea por su contenido o por su efecto sobre tu organismo. Hay varias sospechosas habituales y otras que se hacen pasar por sanas, pero que no lo son en absoluto. En cualquier caso, son bebidas que engordan directa o indirectamente . Esta sencilla fórmula te dice cuántas calorías debes comer al día para adelgazar Tomarlas creyendo que te hacen bien es uno de tantos mitos asociados a perder peso y que deberíamos desterrar, mientras que otros líquidos y alimentos tienen una inmerecida mala fama, como por ejemplo las grasas vegetales y de origen lácteo. En total son cinco, o más bien cinco categorías de bebidas que engloban otras muchos tipos que puedes encontrar en cualquier supermercado.Estas son las bebidas prohibidas si estás a dieta . Refrescos azucarados y edulcorados Es casi una obviedad decir que los refrescos con alto contenido en azúcares refinados son los enemigos de cualquier persona que esté tratando de adelgazar. Sobre todo las bebidas carbonatadas e incluso las light con grandes cantidades de edulcorantes. En ambos casos se ha reunido evidencia científica o estadística para probar que tienen un efecto negativo sobre el peso. Lo de las bebidas edulcoradas, Light o Zero, está aún por comprobar de forma más extensa, aunque sí que existe cierta relación probada entre su consumo y una mayor cantidad de grasa corporal. El auge de las bebidas energéticas con alto contenido en cafeína ha hecho saltar todas las alarmas sanitarias. Su consumo por parte de adolescentes e incluso niños se ha disparado en los últimos años, con todo lo que ello conlleva. Más allá de los problemas cardíacos que pueden suponer, tienen un efecto inesperado: beber bebidas energéticas puede hacerte engordar, aunque de forma indirecta. Al tener mucha cafeína, alteran los patrones del sueño y pueden significar la pérdida de horas de descanso. Como ha sido demostrado varias veces, dormir menos de lo debido puede hacer que aumentes de peso . La OMS no habla de azúcar en sus informes, sino de azúcares libres . Este tipo de azúcares son distintos a los intrínsecos que se encuentran de forma natural en la fruta y otros alimentos. Se recomienda reducir su consumo drásticamente, aunque algunos mitos lo ponen complicado. Es el caso de los zumos de fruta, en cuyo caso hablamos de azúcares libres, y no intrínsecos. 7 malos hábitos del día a día que te impiden adelgazar como te gustaría Para que tomar fruta sea verdaderamente sano, es necesario consumir la pieza al completo, sin exprimir. De lo contrario estarás tomando todos los azúcares y nada de fibra, el verdadero tesoro de este alimento. Por lo tanto, una de las peores bebidas para la dieta son los zumos de frutas , algo sorprendente e inesperado hasta hace sólo unos años. Bebidas de soja, almendras y similares Aunque ya no se puede hablar de “leche” sino de “bebidas”, la soja, almendras y otras bebidas sustitutivas de la leche animal son particularmente nocivas si estás intentando adelgazar. Aunque se presentan como una opción sana, distan mucho de serlo. Para comprobar por qué decimos esto basta con que le des la vuelta a la caja y veas la composición nutricional de esta bebida. En su mayor parte están compuestas de agua y azúcar , con una cantidad residual de soja o almendras. Artículo publicado en Computerhoy Continuar leyendo en el medio que originalmente publicó el artículo RelacionadoLINK ORIGINAL: NoticiasVenezuela.org

