Las Bambas | Salaverry pide que Vizcarra tenga mano firme no solo “para pechar al Congreso”

Daniel Salaverry | Fuente: RPP Noticias Mira también Las Bambas | Hombre que arrojó piedra a helicóptero que llevaba a ministros fue captado en imágenes El presidente del Congreso, Daniel Salaverry , emplazó al jefe de Estado, Martín Vizcarra , a tener "mano firme" para solucionar el conflicto minero de Las Bambas , en Apurímac, que ayer se recrudeció con manifestantes arrojando piedras al helicóptero que transportaba una comitiva de ministros . "Aquí el presidente tiene que tener mano firme, no solo se necesita mano firme para pechar al Congreso , para exigir que se aprueben normas, se necesita mano firme para resolver este tipo de conflictos", dijo el exfujimorista. El titular del Legislativo advirtió que el conflicto minero está teniendo un "impacto importantísimo" en la economía del país , ya que se necesitan "los recursos y las divisad" que esta actividad genera. "Es un conflicto tremendo que estamos viviendo en el sur del país, que se ha degenerado en esta situación extrema y radical, porque no ha sido atendido a tiempo, porque el Gobierno no ha monitoreado ni ha hecho seguimiento a esta problemática ", sostuvo. "No podemos permitir que se tomen carreteras y que se impida el libre tránsito. Tenemos que aplicar la ley, el estado de derecho ", sentenció. #ENVIVO #ICA Presidente del congreso anuncia que presentará un proyecto de ley para agravar la pena por violación sexual. Está medida la toma tras el horrendo caso de violación grupal contra una joven en Ica. #ELLASSOMOSTODOSPublicado por RPP Noticias en Jueves, 28 de marzo de 2019 Violación grupal En otro momento, Salaverry Villa expresó su condena y consternación por la violación grupal que sufrió una joven con esquizofrenia , en Ica, un delito que -en su opinión- debería castigaste con la pena de muerte. "Vemos con estupor cómo el día de ayer esta joven ha sido violada por este grupo de miserables malnacidos , porque no tienen otro término. Estamos proponiendo un proyecto de ley para endurecer las penas en estos actos de violación con agravantes. Vamos a duplicarle la pena, de 14 años a 30 años", mencionó. "Yo soy de la idea que haya pena de muerte para estos delincuentes, pero lamentablemente los tratados internacionales no permiten que se apruebe este tipo de cosas . No podemos permitir que sigan ocurriendo este tipo de cosas", sostuvo.

