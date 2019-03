Las Bambas: Poblado rechaza vínculo con protestas en Yavi Yavi (FOTOS)

Entornointeligente.com / Hace más de 50 días pobladores de Fuerabamba bloquearon el Corredor Minero del Sur en Yavi Yavi (Cusco) , y desde entonces han recibido muestras de adhesión por parte de pobladores de zonas adyacentes, sin embargo no todos los moradores del sector apoyarían esta iniciativa. Hace poco las autoridades del distrito de Mara, perteneciente a la provincia de Cotabambas – Apurímac, han emitido un pronunciamiento, desvinculándose totalmente del propósito de los fuerabambinos y del conflicto con la empresa Las Bambas. El comunicado cita que el distrito de Mara se ha caracterizado por ser un pueblo pacífico y hospitalario y que en estos momentos no necesita injerencia de carácter político social o militar, asegurando que no se halla en paro ni apoyando las protestas. “Rechazamos cualquier vínculo de una supuesta huelga o algún problema social en nuestro distrito, eso no existe en estos momentos y como tal no requerimos presencia militar cualquier otro acto contrario sería provocar a la población, nos encontramos bregando por las generaciones posteriores de una sociedad justa”, cita textualmente el documento. Luego refieren que en el conflicto entre Las Bambas y Fuerabamba ellos no tienen participación alguna, sin embargo llamaron al presiente de la República a interceder entre Las Bambas y el MTC para que den cumplimiento al compromiso de asfaltado de la carretera de Challhuahuacho – Cusco.LINK ORIGINAL: Diario Correo

