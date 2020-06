Las aplaudidas palabras de Antonio sobre el VIH en ‘First Dates’: “Solamente con la visibilidad será cuando la gente nos entenderá”

Entornointeligente.com /

Antonio en ’First Dates’. / CUATRO

El restaurante de ‘First Dates’ también es un lugar que recibe a comensales que dan muchas lecciones de vida. Este es el caso de Antonio, un profesor de yoga de 35 años, que le contó a Carlos Sobera cómo cambiado su vida en el momento que le comunicaron que era portador del VIH: “Al saberlo, tuve una crisis personal bastante grande que desembocó en un proceso de desarrollo personal muy bonito. Creía que tenía que ir más profundamente”.

En estos primeros minutos en el dating, Antonio explicó que tuvo miedo a numerosos temas como la privacidad o el rechazo tras su diagnóstico: ” Intentaba no verlos yendo al gimnasio, saliendo por la noche, emborrachándome, sexo, etc, pero el VIH me los puso en fila delante mía. Hizo que me enfrentase con ellos “.

“He pagado un poco de peaje, pero me ha merecido la pena porque el camino ha sido bonito y el destino tan bello. Por una respuesta negativa, he tenido otras 200 positivas. Todavía hace falta mucha visibilidad y que hablemos mucho más de esto “, aseguró el sevillano, añadiendo que hay que hace llegar que una persona con VIH puede llegar a ser indectetable con los tratamientos que existen en la actualidad.

EN ELABORACIÓN

Más información de yotele

‘La última cena’, gala 6 en directo: Belén Esteban cocinará con Jorge Javier Vázquez Rosa María Mateo reconoce el “error” de quitar la publicidad de TVE: “Para más audiencia se necesita más dinero” Temas First dates Cuatro

LINK ORIGINAL: El Periodico

Entornointeligente.com