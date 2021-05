Las altcoins registran ganancias de dos dígitos incluso cuando el precio de Bitcoin cae al nivel de los 42,500 dólares

Entornointeligente.com / El 18 de mayo, Bitcoin (BTC) y el mercado de criptomonedas en general se enfrentaron a otra ola de ventas cuando el FUD (miedo, incertidumbre y duda) afectó negativamente el sentimiento de los inversores luego de que Reuters y varios medios informaron que China prohibiría a las instituciones financieras y empresas de pago proporcionar servicios relacionados con transacciones de criptomonedas.

Según estas noticias, China también emitió una advertencia a varias asociaciones comerciales sobre los peligros de invertir en criptomonedas.

Datos de Cointelegraph Markets y TradingView muestran que los alcistas intentaron empujar el precio de Bitcoin por encima del nivel de resistencia de los USD 45,000 en las primeras horas del martes solo para que el precio volviera a caer por debajo de los USD 43,000.

Gráfico de 4 horas del par BTC/USDT. Fuente: TradingView Si bien el panorama para Bitcoin puede parecer nefasto para algunos, varios desarrollos fundamentales , incluido el aumento de los retiros de BTC del principal exchange de criptomonedas de EE.UU., Coinbase, y la revelación de que MicroStrategy aprovechó esta caída para añadir otros USD 10 millones en BTC a sus tenencias, indican el potencial de una gran subida a futuro para la principal criptomoneda.

La naturaleza precaria de las condiciones actuales del mercado para Bitcoin quizás se resuma mejor en el siguiente tuit del analista de criptomonedas y personaje de Twitter, Rekt Capital, quien destaca la importancia del próximo cierre diario para BTC.

Every time #BTC Daily Closed inside green support or above it — a bullish reversal would take place #Bitcoin is back at green support again but instead is hovering below it now

Green may flip to new resistance if BTC can’t Daily Close inside/above greenhttps://t.co/2p4FgWWEIi pic.twitter.com/2iGcjLkAgU

— Rekt Capital (@rektcapital) May 18, 2021

Cada vez que BTC cierra diariamente dentro del soporte verde o por encima de él, se produciría una reversión alcista. Bitcoin está de vuelta en el soporte verde, pero ahora está paseándose debajo de él actualmente.

La zona verde puede convertirse en una nueva resistencia si BTC no consigue un cierre diario dentro/por encima ella.

Las altcoins van en contra de la tendencia actual A pesar del ataque directo del FUD al que se ha enfrentado el mercado de criptomonedas en las últimas semanas, muchas altcoins vieron cómo sus precios se dispararon en los últimos días a medida que los traders llevaban sus fondos de tokens de bajo rendimiento a tokens que se han vuelto alcistas.

El token que ha mostrado un desempeño sobresaliente esta semana ha sido Polygon (MATIC), la solución de capa dos de Ethereum (ETH) en rápido crecimiento que se ha transformado en un paraíso para los traders que buscan comisiones más bajas.

Puntuación VORTECS™ (verde) frente al precio de MATIC (blanco). Fuente: Cointelegraph Markets Pro Según datos de Cointelegraph Markets Pro, las condiciones del mercado para MATIC han sido favorables desde hace algún tiempo, como lo demuestra la reciente puntuación VORTECS ™ de 99 el 15 de mayo, que se registró aproximadamente 50 horas antes de que su precio subiera un 83% desde un mínimo de USD 1.47 el 17 mayo a un nuevo máximo histórico de USD 2.70 el 18 de mayo. Este movimiento tuvo lugar cuando se registró un récord de USD 6.84 mil millones en el volumen comercial de 24 horas.

Synthetix (SNX) también recibió un impulso en el volumen comercial el martes que elevó su precio un 40% a un máximo intradiario de USD 25.64, mientras que la plataforma DeFi, Venus (XVS), basada en Binance Smart Chain, repuntó un 63% a un máximo intradiario de USD 143.41.

Desempeño diario del mercado de criptomonedas. Fuente: Coin360 Otros tokens que aseguraron ganancias de dos dígitos son Ark and Celer Network (CELR) con un 40% cada uno, así como ganancias del 20% para Aave (AAVE) y Helium (HNT).

La capitalización total del mercado de criptomonedas actualmente es de USD 2.076 billones y la tasa de dominio de Bitcoin es del 39.4%.

Los puntos de vista y opiniones expresados aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada inversión y movimiento comercial implica riesgos, debes realizar tu propia investigación al tomar una decisión.

