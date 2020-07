Las altas y bajas de los clubes ecuatorianos de cara a la reanudación de la LigaPro 2020

14. Liga de Portoviejo (5PJ / 4 puntos y -4 GD) El presidente de ‘La Capira’ Roberto Rodríguez aseguró que el objetivo del club será reforzarse para borrar la mala imagen que dejó el equipo en las primeras fechas. La salida de José Hurtado y Nicolás Queiroz, permitió el fichaje del delantero Vinicio Angulo y el defensor argentino Jonathan Ferrari

Entornointeligente.com /

Los clubes que participan de la LigaPro 2020 presentarán cambios en sus planteles en relación al comienzo del torneo. La crisis económica producto de la paralización del fútbol trajo como consecuencia la desvinculación de varios futbolistas. En otros casos, los equipos optaron por reforzarse de cara a la reanudación del torneo.

A falta de que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional autorice una fecha para la reanudación del campeonato nacional, los continúan con sus entrenamientos. En Bendito Fútbol te presentamos la lista de altas y bajas de los 16 equipo s que disputarán el campeonato nacional en esta temporada.

1. Técnico Universitario (5PJ / 11 puntos y 6 GD)

El ‘Rodillo Rojo’ no anunció incorporaciones para el segundo semestre del año. Sin embargo, medios ambateños señalan un interés en los jugadores de Emelec, Nicolás Queiroz y Carlos Orejuela. Además, la directiva analizará la opción de contratar un extranjero para reforzar la delantera.

En cuanto a bajas, el puntero del campeonato llegó a un acuerdo con Diego Dorregaray, quien se desvinculó del equipo porque no tenía una buena relación con el entrenador colombiano José ‘Cheché’ Hernández. El argentino reforzará al Deportivo Cuenca.

2. Liga de Quito (4PJ / 9 puntos y 4 GD)

Sin ninguna duda, la noticia más importante en cuanto al mercado de fichajes, fue la salida de Luis Antonio Valencia. El exjugador del Manchester United abandonó el equipo universitario debido a la crisis económica. Asimismo, existiría la posibilidad de negociar un jugador más, en caso de que llegue una oferta importante por Rodrigo Aguirre o Franklin Guerra.

Pese a los rumores que vinculan a Fernando Gaibor y Jéfferson Orejuela, como los posibles reemplazantes del ‘Toño’, la dirigencia ‘alba’ manifestó que la prioridad será terminar la temporada con el plantel actual.

3. Universidad Católica (4PJ / 8 puntos y 5 GD

Los dirigidos por Santiago Escobar no registran nuevas contrataciones para la reanudación de la LigaPro. En cambio, negociaron el préstamo por un año, con opción de compra, del atacante Jonathan Betancourt, quien no logró consolidarse en el equipo titular del estratega colombiano.

4. Macará (5PJ / 8 puntos y 0 GD)

El equipo del DT ecuatoriano Paúl Vélez confirmó tres refuerzos para lo que resta del campeonato. Kéner Arce y José Hurtado fueron anunciados como jugadores celestes en el transcurso de la semana. Ellos se sumarán al venezolano Enzon Rodríguez, quien llegó al club en marzo del 2020, durante los primeros días del confinamiento.

Por otra parte, la dirigencia del equipo ambateño estaría negociando con el mediocampista Carlos Orejuela, quien también es pretendido por Técnico Universitario, su clásico rival. En cuanto a bajas, John Narváez rescindió su contrato con Macará y viajó a Colombia para unirse al Deportes Tolima.

5. Guayaquil City (4PJ / 7 puntos y 3GD)

En Guayaquil City, el entrenador Pool Gavilánez contará con José Ayoví como refuerzo para mantener su buen presente en el presente torneo. Por otro lado, se confirmó el retorno de Flavio Caicedo, quien salió de Olmedo por un desacuerdo en la reducción salarial.

La directiva del equipo guayaquileño estaría cerca de concretar el fichaje de Jaime Ayoví, exdelantero de Emelec y Liga de Quito, quien entrena con el plantel. Gonzalo Mastriani, delantero uruguayo que se destacó con los ‘albicelestes’, podría ser negociado al Alianza Lima de Perú, en caso de que llegue una oferta acorde a los intereses del club.

Entre los futbolistas que dejaron el club, se encuentran Renny Cabezas y Ánderson Naula, quienes se vincularán al Atlético Porteño de la Serie B.

6. Independiente del Valle (4PJ / 7 puntos y 1 GD)

En medio de la pandemia, el español Dani Nieto abandonó el equipo ‘rayado’ para regresar a su país y atravesar la cuarentena en compañía de su familia. Por otra parte, el volante Alan Franco fue transferido al Atlético Mineiro de Brasil.

Por tal motivo, los dirigentes se encuentran en la búsqueda de un elemento extranjero que supla la ausencia del futbolista de 21 años. Entre las opciones que maneja la directiva aparecen los argentinos Domingo Blanco y Braian Rivero, jugadores de Independiente de Avellaneda y Newells Old Boys, en ese orden.

Además, el DT Miguel Ángel Ramírez contará con Édson Montaño, quien llegó procedente de Aucas, en una negociación que incluyó el traspaso de Alejandro Cabeza al cuadro ‘oriental’.

7. Barcelona SC (4PJ / 5 puntos y 0 GD)

Debido al valor del pasivo que reveló la auditoría de la empresa PKF, el presidente Carlos Alfaro Moreno afirmó en reiteradas ocasiones, que el equipo ‘torero’ no estaría en la posibilidad de traer jugadores. Pese a ello, no descarta la contratación de un refuerzo, en caso de que no afecte el presupuesto de la institución.

8. Mushuc Runa (5PJ / 5 puntos y -2 GD)

El equipo que dirige el argentino Ricardo Dillón no presenta ninguna baja de cara al retorno del torneo. De igual forma, la directiva que preside Luis Chango no anunció refuerzos para el cuadro del ‘ponchito’.

9. El Nacional (4PJ / 5 puntos y -2 GD)

La principal novedad de los ‘puros criollos’ fue la salida del entrenador Eduardo Lara, quien viajó a Colombia, en medio de la pandemia, y fue notificado por la dirigencia de que no seguiría al mando del plantel. En su lugar, estará Jorge Montesinos, quien fue asistente del exentrenador Marcelo Zuleta.

10. Orense SC (4 PJ / 5 puntos y -3)

Con el arribo del delantero Daniel Angulo, quien vistió las camisetas de Independiente del Valle, Liga de Quito, El Nacional y Emelec, el equipo de Machala buscará reforzar su delantera. El DT Humberto Pizarro no registra bajas, respecto al plantel con el que inició el 2020.

11. Emelec (4PJ / 4 puntos y -2 GD)

En el ‘Bombillo’, la prioridad de la directiva liderada por Nassib Neme es mantener la base del plantel. Por ende, renovaron el contrato del venezolano Edwuin Pernía y el préstamo del extremo Bryan Cabezas, cuyos derechos deportivos pertenecen al Atalanta. A más de eso, adquirieron los derechos deportivos y económicos del central Aníbal Leguizamón.

Por otro lado, Nicolás Queiroz y José Hurtado, quienes pertenecen al equipo ‘eléctrico’ serán negociados a otro club, pues no serán tomados en cuenta por el DT español Ismael Rescalvo.

12. Deportivo Cuenca (4PJ / 4 puntos y 0 GD)

La crisis económica del Deportivo Cuenca repercutió en el plantel de jugadores. Miguel Segura, Jefferson Sierra, Gustavo Alles y Kéner Arce dejaron el equipo por desacuerdos con el tema salarial. El resto del plantel dejó de entrenarse durante ocho días consecutivos para exigir el pago de sus salarios.

A pesar de la difícil situación financiera, el ‘Expreso Austral’ anunció la incorporación del argentino Diego Dorregaray, procedente del Técnico Universitario.

13. Olmedo (4PJ / 4 puntos y -3 GD)

En Olmedo la situación es similar. El argentino Darío Franco dejó la dirección técnica del ‘Ciclón’ por motivos personales. A él se sumaron los extranjeros Facundo Affranchino, Julio Murillo, Eisner Loboa; y el ecuatoriano Flavio Caicedo.

La presidenta Mayra Argüello contrató al ecuatoriano Geovanny Cumbicus como entrenador del plantel. Además, confirmó el arribo del defensa colombiano ecuatoguineano Jimmy Bermúdez y los tricolores Jean Carlos Estacio y Jesi Godoy.

14. Liga de Portoviejo (5PJ / 4 puntos y -4 GD)

El presidente de ‘La Capira’ Roberto Rodríguez aseguró que el objetivo del club será reforzarse para borrar la mala imagen que dejó el equipo en las primeras fechas. La salida de José Hurtado y Nicolás Queiroz, permitió el fichaje del delantero Vinicio Angulo y el defensor argentino Jonathan Ferrari.

15. Delfín SC (4PJ / 3 puntos y -3 GD)

Andy Burbano, quien estuvo en Deportivo Cuenca durante la primera mitad del semestre, sin disputar ningún partido fue el único refuerzo para el equipo que dirige Carlos Ischia. La salida del africano Nicolás Kata, quien estuvo apenas seis meses en el club, llevó a la incorporación del defensa ecuatoriano.

Yandry Véliz, procedente del CD La Paz de Segunda Categoría también integrará el primer plantel. El ecuatoriano de 19 años juega en la posición de mediocampista.

16. Aucas (4PJ / 3 puntos y -4 GD)

El cuadro oriental sumó seis cambios, con entrenador incluido, con respecto al equipo que arrancó la LigaPro 2020 y la Copa Sudamericana. Luego de la salida de Máximo Villafañe, la dirigencia comunicó el regreso del DT Darío Tempesta.

Junto a Tempesta, llegaron el arquero José Cárdenas, el delantero Alejandro Cabeza y los argentinos Leonel Galeano (defensa central) y Lisandro Alzugaray (extremo derecho). Ellos reemplazarán al golero Luis Fernando Fernández, el atacante Édson Montaño y los defensas Tomán Oneto y Édison Carcelén.

Te puede interesar:

​

Entornointeligente.com