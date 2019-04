Las acciones que planifica “White Dog” para esta semana a la víspera de Semana Santa

Entornointeligente.com / Luego del cambio que tuvo que hacer “White Dog” o “el bobo de la yuca” como le conocen “cariñosamente” sus seguidores del sitio de reunión que sería la sede de Corpoelec en el Marqués, a los alrededores del Centro Comercial Líder, en la California Norte, se revela que el guión de los gringos dado a su desinflada marioneta aún tiene varios actos en la obra por tratar de derrocar al Gobierno Constitucional de Nicolás Maduro. De acuerdo a lo anunciado por “White Dog”, para el día de mañana lunes 08 de abril, ha procedido a la convocatoria de una reunión con los líderes sindicales de la Administración Pública afectos a la oposición. Esto porque se viene la planificación de las acciones de la denominada “Operación Libertad” en ese ámbito. Las acciones estarían basadas en el impulso de la deserción laboral, aunado también al control de direcciones y áreas neurálgicas de ministerios, institutos públicos y empresas del Estado. Asimismo, también se promueve el protagonismo de estos dirigentes laborales en acciones de calle de cara a las movilizaciones que deberían darse para el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, el próximo 1 de mayo. Asimismo, no hay que perder de vista que también para el día de mañana está prevista la reunión de ministros de relaciones exteriores de la Unión Europea en Bruselas (Bélgica) donde realizarán la evaluación de las gestiones del denominado “Grupo de Contacto” liderado por México, Uruguay y países del Caricom, para buscar una salida política a la actual coyuntura en Venezuela. De acuerdo a lo señalado por la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad del referido organismo internacional, Federica Mogherini, no se descarta que gobiernos de países europeos busquen escalar en la imposición de nuevas rondas de medidas coercitivas unilaterales ilegales en contra del país. En continuidad con esta línea de acción, el adlátere imperial ha informado que el martes 09 de abril, se aprobará el “Estatuto” o amnistía para los empleados públicos que decidan “no cooperar con el régimen de Nicolás Maduro”. Es bueno señalar en estas líneas que “White Dog” no debe acudir a la referida sesión de la Asamblea Nacional en Desacato e Insubordinada al orden constitucional, debido a la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de allanar su inmunidad parlamentaria. Ciertamente aún continúa siendo diputado del Parlamento, el cual bueno es recordar no está válidamente constituido como cuerpo por la situación de desacato en la que se encuentra, y harto conocida, pero el cachorro imperial lo hará para continuar desafiando y provocando al Estado venezolano, estableciendo la percepción de impunidad y miedo ante la opinión pública. Pero lo más grave de todo esto, fue que el perrito faldero imperial ha procedido a la convocatoria de acciones de calle para el miércoles 10 de abril de 2019. Esto porque se articula a la convocatoria de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde nuevamente se ha colocado en la agenda el debate sobre la situación de Venezuela y el supuesto ingreso de la asistencia humanitaria al país. Esto también sería así debido a que por algunas coordinaciones con la organización de la Cruz Roja y la Media Luna Internacional, se estaría coordinando el ingreso de esta cooperación, por lo que se advierte desde ya que EEUU está en el desarrollo de nuevas acciones encubiertas para desestabilizar al Gobierno Bolivariano. Estos eventos que señalo, tiene una analogía a lo ocurrido hace 17 años en nuestro país, con los sucesos acaecidos en la ciudad de Caracas que desencadenaron el Golpe de Estado del 11 de abril que depuso a Hugo Chávez del poder durante 47 horas. Afortunadamente la unión cívico militar impulsada por el propio Comandante Chávez, lo restituyó rápidamente en la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. La prisa también se da porque el asueto de la Semana Mayor inicia a partir del viernes 12 de abril y hasta el domingo 20 de abril de los corrientes. Es altamente probable, en vista de la contingencia que afronta el país, motivado por las recientes acciones de sabotaje en el sistema eléctrico venezolano, que el presidente Nicolás Maduro pueda decretar toda la semana comprendida del 15 al 19 de abril como de asueto, a fin de garantizar la necesaria tranquilidad y acelerar los trabajos de recuperación de dicho sector tan neurálgico por estos días. También es muy importante señalar que dentro de 19 días, se materializará la salida de Venezuela del denominado ministerio de colonias de EEUU. Me refiero a la Organización de Estados Americanos (OEA) este próximo 26 de abril de 2019. Ya Samuel Moncada denunció los planes de la administración Trump por colocar un nuevo títere que supuestamente ejercería nuestra representación ante ese organismo internacional, dando la sensación de invalidez a la decisión del Estado venezolano adoptada hace un par de años, de no continuar perteneciendo a esta instancia hemisférica, una de las impulsoras de las actuales agresiones en contra de la Patria de Bolívar y Chávez. Podemos señalar sin que nos quede nada por dentro que, la movilización que planeaba el fascismo criollo para que se convirtiera en un asalto hacia el Palacio de Miraflores degradó en una “protesta por los cortes de luz”, toda una distracción para el chavismo. La matriz de opinión de que el oeste de Caracas es ahora territorio de la derecha fue, es y será un producto del marketing político con el objeto de escalar en las acciones de sabotaje en contra del Gobierno Bolivariano. Los ataques que se vienen estarán bien focalizados y no se realizarán con grupos tan grandes (estimo en grupos de 2 a 6 personas) bien pagadas, con el objetivo de sabotear instalaciones clave de servicios esenciales como el gas, electricidad, agua, combustibles, entre otros, para seguir culpando a Maduro. En esta línea de acción no hay que descartar los asesinatos selectivos y algún evento terrorista como el protagonizado por Oscar Pérez o la toma de la comandancia en Cotiza para mantener alguna esperanza en los grupos disociados, que cada día son menores, pero no por ello menos violentos. Y esto se confirma porque ante el comunicado difundido recientemente por supuestos trabajadores del servicio subterráneo de transporte masivo como lo es el Metro de Caracas, ya advierten sobre posibles acciones de boicot y sabotaje en el mismo. Los que nacimos y conocemos la capital, sabemos muy bien que colapsar este servicio es colapsar la Gran Caracas, pero peor aún, ya algunos sin prurito y complejo se están planteando una acción desencadenante de envergadura (léase una eventual acción terrorista), a fin de originar la necesaria conmoción nacional, para justificar la salida violenta de Nicolás Maduro del poder. Y el Metro de Caracas, por las actuales condiciones en las que se encuentra operando en estos momentos, les serviría la mesa a estos grupos de mercenarios y de terroristas, para sus aviesos propósitos. Estemos alertas. ¡Leales Siempre! ¡Traidores Nunca! ¡Bolívar y Chávez viven, y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen! ¡Hasta la Victoria Siempre! ¡Independencia y Patria Socialista! ¡Viviremos y Venceremos!

