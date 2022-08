Las 79 obras paradas del MEC no estarán listas para inicios del 2023

Entornointeligente.com /

De acuerdo con el pliego de bases y condiciones que el propio Ministerio educativo preparó, a través de su Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (Uepp), las empresas que sean adjudicadas tienen 180 días de plazo (seis meses) para ejecutar sus trabajos.

En muchos casos, se trata de la construcción de sanitarios o de una sola sala de clase por escuela, pero todas tienen el mismo periodo de seis meses para ejecutarse por lo que las construcciones o refacciones culminarían recién entre abril y mayo del 2023, en el mejor de los casos.

Esto, si es que los trabajos se inician en octubre como está previsto según Contrataciones Públicas.

Actualmente, todavía está vigente el periodo de evaluación de las ofertas, 19 empresas y consorcios privados se presentaron para la licitación el pasado 12 de julio. El valor estimado de la convocatoria supera los USD 3,5 millones.

Los trabajos debieron terminar, como máximo, en el 2021 luego de adjudicarse a la firma privada Eisa SA, pero luego del supuesto incumplimiento del contrato firmado con la cartera educativa, decidieron emprender una acción judicial contra la constructora.

Según fuentes del sector, esta firma tiene a sus propietarios como amigos cercanos al vicepresidente y candidato a presidente de la República, Hugo Velázquez.

Las oferentes. Arquitectónica SRL, Heidecom SA, Mario Núñez Rolón, Luis Rodrigo Bóveda Samaniego, Sendero SA, Rufo Marín Passerini, P y V SA, J.L. y Compañía SA, Aponte Latorre SA y Caldetec Ingeniería SRL son algunas de las empresas que pujan por algunos de los cuatro lotes en Concepción, San Pedro, Canindeyú, Presidente Hayes y Alto Paraguay.

Le siguen las firmas Renovatio Paraguay SRL, Confortec SRL, Ingeniería SA, Itinera SA, Aniba SA, Juan Canatta Álvarez, GCA Servicio de Ingeniería Integral, Ricardo Díaz Martínez y Mes Ingeniería SA.

El director interino de Infraestructura de la UEPP, Zoilo Benítez, había comentado días atrás que el litigio judicial en su estadio actual les permite ir adelante con la nueva licitación.

Otro punto es que el MEC espera que Eisa SA cumpla con el reembolso del anticipo de G. 6.400 millones por las obras que supuestamente no ejecutó o no terminó.

De acuerdo con el último reporte oficial, son 44 trabajos los que no iniciaron de los 79 en los cinco lotes que corresponden a Concepción, San Pedro, Canindeyú, Boquerón y Alto Paraguay.

Más recursos. Ante los problemas que atraviesa cada año la infraestructura escolar, directores y docentes exigen al Ministerio de Educación y al Ministerio de Hacienda la reposición de G. 230.000 millones para este rubro en el 2023.

Aseguran que este fondo fue recortado en los dos primeros años de la pandemia del Covid-19, cuando se priorizaron los recursos para Salud Pública, según las autoridades.

Los estudiantes afectados por la falta de estas obras son 24.000, principalmente en la Escolar Básica.

«Seguimos con los problemas de siempre y sin avances», lamentaron los profesores.

Educación lanza la campaña de alfabetización

Jahai Oñondivepa se denomina la campaña de alfabetización no formal que lanzó ayer el MEC, que busca impactar en 279.000 personas de 15 años y más que declararon que no saben leer ni escribir (EPH 2021).

Es alrededor del 5,4% de la población la que no sabe leer ni escribir. El 8,6% que residen en zonas rurales son las que están en esta franja vs. el 3,6% de personas que no saben leer ni escribir y que viven en zonas urbanas.

«Lo que buscamos es que estas personas adultas, que tienen nombre y apellido, puedan iniciar su proceso de alfabetización para después iniciar o más bien culminar sus estudios con ofertas alternativas que disponemos», declaró la viceministra de Educación Básica, Alcira Sosa, durante el lanzamiento.

