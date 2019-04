Las 7 expulsiones de las que se queja el Atleti en el Camp Nou

Entornointeligente.com / “Todos los detalles claramente iban a favor de ellos. Siempre que venimos aquí siempre pasa algo. Creo que de los once partidos son siete expulsados y para mí no son todas justas” , enfocó Koke Resurrección, centrocampista del Atlético de Madrid, en declaraciones a ‘Movistar’ al término de la derrota por 2-0 contra el Barcelona, marcada por la roja directa a Diego Costa. Las palabras del centrocampista, secundadas luego por más miembros de la plantilla rojiblanca, hablaba de las dos expulsiones en la Supercopa de España de 2013, las otras dos del duelo de la Liga del curso 2015-16, la de Fernando Torres en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de esa misma campaña, la de Yannick Carrasco en la Copa del Rey de 2016-17 y la de Diego Costa este mismo sábado , a la media hora y con 0-0. Atlético EspañaLINK ORIGINAL: As

