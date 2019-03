Las 5 grandes razones por las que algunos gobiernos recomiendan limitar a los gigantes tecnológicos

Entornointeligente.com / En Estados Unidos una senadora propuso dividir a las grandes compañías y en el Reino Unido se plantea instrumentar nuevas reglas para establecer límites a la expansión de compañías como Facebook, Google o Microsoft. Por su parte, la ONG Internet Society publicó un informe que también alerta sobre la concentración de internet en pocas manos Diferentes gobiernos y agrupaciones se plantean nuevos desafíos para regular el crecimiento de grandes empresas tecnológicas. En el reinado de internet hay unos pocos gigantes que se destacan: Facebook junto con sus otros productos ( WhatsApp e Instagram) lidera en el mundo de la mensajería y redes sociales; Google es rey en las búsquedas; Amazon, encabeza el shopping online. Nacieron ofreciendo un servicio o productos, pero con el correr de los años fueron sumando nuevos negocios. Microsoft, por ejemplo, hoy en día está abocado a los servicios en la nube y Apple, además de vender hardware, se destaca por servicios como iCloud o Apple Pay y según se dice, lanzaría una nueva plataforma de streaming . Gracias al crecimiento de la audiencia y la capacidad de conocer lo que cada cliente desea (debido a un efectivo procesamiento de datos que les permite personalizar sus ofertas), muchas de estas empresas han ido incursionando en nuevos terrenos como la inteligencia artificial o los vehículos autónomos. Al observar el ecosistema digital queda claro que, cada vez más, el poder se va concentrando en pocas manos. Y esto es un problema que preocupa y ocupa a varios gobiernos y agrupaciones de diferente índole. Los gobiernos que quieren ponerle un freno a los gigantes Hace unos días, la senadora del Partido Demócrata Elizabeth Warren propuso un plan para combatir la concentración de grandes negocios en pocas manos por considerar que esto afecta a la libre competencia de mercado. En ese sentido planteó instrumentar nuevas normas para que las grandes compañías de tecnología no concentren varias actividades a la vez. Entre otras cosas, propone que haya una separación estructural entre los productos que generan las grandes empresas y el mercado virtual (las tiendas online) donde los ofrecen. Por su parte, una comisión de expertos nombrada por el Gobierno Británico y liderada por Jason Furman, que solía ser asesor económico del ex presidente de Estados Unidos Barack Obama, también plantea la necesidad de cambiar las reglas del juego. El informe de Internet Society alerta sobre la concentración de Internet en pocas manos (Getty Images) Y si bien en este informe no se propone dividir a las compañías, también se busca regular el crecimiento y la expansión de grandes empresas como Facebook , Google o Microsoft (entre otras de igual magnitud). En este sentido, apuntan a que este tipo de firmas compartan datos con otras compañías y que faciliten las opciones para que los usuarios puedan cambiar de proveedor o migrar su información hacia la competencia. Todo en pos de propiciar la competencia y la diversidad. Los entornos multipropósito y sus beneficios Por su parte, la ONG Internet Society publicó un informe que también alerta sobre el tema de concentración de internet en pocas empresas. En el reporte se habla de “entornos de servicios completos”. Esto hace alusión a que las plataformas proporcionan una serie de servicios que van desde las comunicaciones, a entretenimiento, información, servicios de lifestyle y de productividad. Esto, por un lado, es positivo para los emprendedores. “Una startup puede comprar una capacidad de cómputo, adquiriendo servicios en la nube de una gran empresa como Amazon, por ejemplo, que hace diez años no podía. La inversión en capital que debería haber hecho años antes una startup, en adquisición de servidores y computadoras hubiese sido carísima, en cambio hoy no”, explica Sebastián Bellagamba, director regional para América Latina y el Caribe de Internet Society, en diálogo con Infobae . La escalabilidad también es lo que le da sentido a muchas plataformas. Una red social es valiosa en sí misma y proporciona posibilidad de comunicación para los usuarios porque, justamente, está integrada por 1.000 millones de personas, como ocurre con Instagram, solo por citar un ejemplo. Si no tuviese ese éxito no tendría sentido como red social. La senadora Warren presentó una iniciativa que busca limitar el poder de los gigantes tecnológicos con el fin de favorecer la competencia. Los motivos por los cuales se busca frenar el avance desmedido de los gigantes 1. Pocos incentivos para competir El problema es que estos entornos también pueden limitar la innovación, ya que muchas empresas pueden sentirse poco atraídas de competir en un mercado donde sienten que van a perder. Lanzar un sitio de comercialización online o una red social hoy en día, podría parecer una batalla perdida desde el vamos. Y esto, en consecuencia, significa menos opciones para el usuario. 2. La falta de interoperabilidad Otro de los problemas que se detallan en el informe es la falta de interoperabilidad, es decir que las plataformas “no dialoguen entre sí” y que, por eso, uno no pueda hablar desde WhatsApp a Telegram, por ejemplo. 3. Condiciones de uso poco claras “También hay que analizar cómo se dan los intercambios en las plataformas. Vos das información a cambio de un servicios. Hay condiciones de uso que están expuestas y son públicas pero no son del todo claras para todo el mundo. Si uno no es abogado no se terminan de entender los términos y condiciones”, analiza Bellagamba. El hecho de que sean muy pocos los que dominan la situación hace que sea más difícil de regular ésta y otras cuestiones. Porque junto con el crecimiento de audiencia y de ingresos llega el poder en sus múltiples formas. De ahí que sea necesario establecer reglas más claras y equitativas para todos. 4. Poca diversidad El uso cada vez más extendido de APIs de grandes plataformas hace que la funcionalidad e interoperabilidad de internet esté en manos de ecosistemas muy poderosos, cuyos intereses pueden no estar alineados con los de otros, según se puntualiza en el informe. 5. La dependencia Los grandes proveedores de internet, que en muchos casos son también grandes plataformas, están en condiciones favorables para dominar la nueva era de IoT y edge computing. Esto propicia la dependencia de muchos actores en estas grandes compañías. El desarrollo de nuevas aplicaciones o negocios se vuelve cada vez más dependiente de plataformas que están en manos de pocas compañías. “Debe preservarse la capacidad e innovación, y en ese sentido internet es una tecnología maravillosa, si se usan las API y los protocolos de internet libremente. El tema es que el tamaño desproporcionado de las empresas se recorten los incentivos para generar nuevas en modelos que son competencia”, concluye Bellagamba. MÁS SOBRE ESTE TEMA: Quién fue Jude Milhon, la “santa protectora de los hackers” La vida submarina de internet Se cumplen 30 años del nacimiento de la web: cómo surgió la “red de redes”

