Las 5 cosas que debes saber este 13 de junio: Acuerdo en el Senado de EE.UU. para legislar sobre armas

Acuerdo en el Senado para legislar sobre el control de armas en EE.UU. En una semana Colombia ya tendrá presidente electo. Los casos de viruela del mono en Latinoamérica. Siguenlas audiencias sobre el asalto al Capitolio. Además, Perú se juega su cupo al mundial este lunes. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1 Acuerdo bipartidista sobre control de armas Un grupo bipartidista de senadores de Estados Unidos anunció el domingo un acuerdo para legislar sobre más controles para las armas. La propuesta incluye órdenes de intervención estatal, recursos de salud mental, procesos de revisión para compradores menores de 21 años y otras medidas. El acuerdo tiene el apoyo de 10 senadores republicanos, lo que le daría suficiente respaldo para superar el obstruccionismo en el Senado.

Estas son las propuestas de control de armas que Biden expuso en su discurso Manifestantes exigen mayor control de armas en varias ciudades de EE.UU. 2 Menos de una semana para las elecciones en Colombia La segunda vuelta en Colombia será el próximo domingo 19 de junio. Desde este lunes inicia la veda electoral y el ambiente de polarización se mantiene en un país obligado a elegir entre dos modelos de gobernabilidad opuestos, el de Gustavo Petro o el de Rodolfo Hernández. ¿Crecerán los votantes o habrá mayor abstencionismo? Algunos colombianos en otros países ya pueden votar .

3 Viruela del mono en América Latina: ¿dónde hay casos? Venezuela reportó este domingo el primer caso sospechoso de viruela del mono en el país , según un comunicado del Ministerio de Salud, que detalló que se trata de un paciente proveniente de España. Venezuela no ha sido el único país de la región que ha confirmado o detectado casos sospechosos de viruela del mono. ¿Cuáles son los otros? Te contamos aquí .

La transmisión aérea de la viruela del mono ‘no ha sido reportada’, dicen los CDC La propagación silenciosa de la viruela del mono puede ser un llamado de atención para el mundo 4 Continúan las audiencias sobre el 6 de enero La Comisión Selecta de la cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de EE.UU. hará su segunda audiencia pública este lunes a las 10:00 a.m. (hora de Miami). Están programadas audiencias adicionales para el miércoles y jueves, así como para la semana siguiente.

publicidad Opinión | Fui gravemente herido mientras protegía el Capitolio. No me digas que el 6 de enero no ocurrió 5 ¿Qué pasaría si la Corte Suprema de EE.UU. anula Roe v. Wade? La Corte Suprema emitirá, en cuestión de semanas, una opinión en un caso de aborto de gran éxito que le dará a la mayoría conservadora la oportunidad de revertir el precedente judicial que consagra el derecho al procedimiento. ¿Qué implicaría esto? Aquí hay una serie de preguntas hechas por lectores de CNN sobre este tema y sus respuestas. ¿Arrestarán a las mujeres por abortar? ¿Qué pasa con las píldoras abortivas? Lee más aquí.

A la hora del café Repechaje al Mundial: Perú vs. Australia este lunes

Quedan pocos lugares para el Mundial de Qatar 2022 y ambos equipos esperan llegar a su sexta Copa del Mundo. Te contamos la hora y los detalles de este partido definitivo .

Esta historia entre un policía blanco y un hombre negro terminó en bondad

A primera vista, parece otra de esas fotos virales que prácticamente ya no podemos ver. Pero esta foto ha sido ampliamente compartida por otra razón .

Así fue como la zoología se equivocó con las hembras de los animales

Para la documentalista Lucy Cooke, las hembras son tan promiscuas, competitivas, agresivas y dinámicas como los machos y desempeñan el mismo papel en el impulso del cambio evolutivo.

Cómo la psilocibina, el psicodélico de los hongos, puede reconfigurar el cerebro y aliviar dolores

«Los hongos de psilocibina son sustancias no adictivas que cambian la vida «. No lo dice alguien en una fiesta, lo afirma el destacado micólogo Paul Stamets y estas son sus razones.

¿Por qué el fundador de Wendy’s nombró a su imperio de hamburguesas en honor a su hija y se arrepintió?

La compañía se hizo conocida por sus hamburguesas cuadradas de carne , para enfatizar que eran más grandes que los panes redondos de la competencia.

La cifra del día 15 Es el número de restaurantes McDonald’s que reabrió en Rusia pero con otro nombre y marca: «Vkusno & Tochka, que se traduciría como «Sabroso y ya».

La cita del día «Me tomó horas entender qué era, por qué estaba llorando. Me di cuenta de que estaba afligido. Estaba afligido por la destrucción de la Tierra».

Lo dijo en entrevista con CNN William Shatner , el actor, presentador, escritor de 90 años que recientemente se convirtió en la persona de mayor edad en viajar al espacio (lo hizo en la nave de Blue Origin).

Y para terminar… El golazo de Usain Bolt

El amor de Usain Bolt por el fútbol nunca ha sido un secreto. A sus 35 años, el jamaiquino volvió a demostrar por qué se le da bien el fútbol. Mira este golazo que hizo Bolt en un campamento en Inglaterra .

