Las 5 cosas que debes saber este 12 de agosto: Fin al distanciamiento físico en EE.UU.

La FIFA adelanta un día el comienzo del Mundial de Qatar para que juegue el anfitrión. Esto sabemos de las explosiones en la base militar de Rusia en Crimea. Todo lo que nos cuestan los jets de los superricos (no solo en dinero). Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. No más distanciamiento físico y cuarentena para el control del covid-19 en EE.UU. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) dicen que la nación debe alejarse de las medidas restrictivas, como las cuarentenas y el distanciamiento físico, y centrarse en reducir las enfermedades graves de covid-19.

2. Esto sabemos de las explosiones en la base militar de Rusia en Crimea Una serie de explosiones ocurridas por la tarde del martes en una base aérea militar de Rusia en Novofedorivka ha vuelto a centrar las miradas del mundo en la península de Crimea, anexada por Moscú en 2014, mientras continúa la guerra entre Ucrania y Rusia. Aún no se ha confirmado la causa de estas explosiones, que parecen haber destruido o dañado al menos nueve aviones de combate rusos. Esto es lo que sabemos hasta el momento.

3. Merrick Garland habló sobre el allanamiento en Mar-a-Lago El secretario de Justicia Merrick Garland hizo su primera declaración pública el jueves después de que agentes federales allanaron la casa del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago en Florida a principios de esta semana, según una fuente familiarizada con el asunto.

¿Ganará Trump popularidad por allanamiento en Mar-a-Lago? 3:05 4. Propagación «silenciosa» de la polio en Nueva York Un caso de polio detectado en Nueva York el mes pasado es «solo la punta del iceberg» y un indicio de que «debe haber varios centenares de casos en la comunidad circulando», declaró este miércoles a CNN un alto funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

publicidad La nueva estrategia de vacunación contra la viruela del mono en EE.UU. podría impulsar su disponibilidad, pero deja muchos interrogantes Temen propagación silenciosa de la polio en EE.UU. 0:36 5. Todo lo que nos cuestan los jets de los superricos (no solo en dinero) La indignación por los jets privados de los famosos y superricos parece haber llegado para quedarse y, si no has profundizado en el tema, tal vez te estás preguntando: ¿es tan significativa la contaminación que causan? Estas cifras te ayudarán a dimensionar el impacto ambiental de esos viajes en el ambiente en comparación con los que haces tú cuando sales de vacaciones y también los posibles efectos de salud, más invisibilizados en la discusión pública.

A la hora del café La comida para bebé preparada en casa tiene el mismo nivel de metales tóxicos que las opciones comerciales, según un estudio

Hacer la comida del bebé en casa con productos comprados en la tienda no va a reducir la cantidad de metales pesados tóxicos en los alimentos que ingiere, según un nuevo informe publicado en exclusiva por CNN.

¿Es mejor comer alimentos orgánicos? 4:03 Domino’s intentó venderle pizza a los italianos y fracasó

Siete años después de su debut en Italia, el gigante estadounidense de la pizza cerró formalmente sus tiendas luego de fracasar en ganarse a los consumidores que prefieren las opciones locales.

Domino's abandona Italia 1:06 Superluna de esturión de agosto de 2022: fecha, hora, dónde y cómo verla

Quedan cinco meses para acabar el año y, para fortuna de los amantes de la astronomía, esto significa que faltan cinco lunas llenas para presenciar en 2022.

¿Cómo y dónde se podrá ver la última superluna del año? 0:50 La FIFA adelanta un día el comienzo del Mundial de Qatar para que juegue el anfitrión

La FIFA confirmó este jueves que el Mundial de Qatar comenzará el domingo 20 de noviembre (hora local), un día antes de lo previsto, para permitir que el juego inaugural lo dispute el anfitrión, que enfrentará a Ecuador por el Grupo A.

Discovery+ da a conocer el tráiler de «House of Hammer», una serie documental sobre Armie Hammer

Más de un año ha transcurrido desde que el actor Armie Hammer estuvo en el ojo del huracán tras ser acusado de agresión y violencia sexual. Discovery+ dio a conocer el tráiler oficial de «House of Hammer», una serie documental en donde exparejas del actor caído en desgracia describen a detalle sus encuentros con él y comparten mensajes que él les habría enviado a través de Instagram.

La cifra del día US$ 3,99

El precio promedio nacional de la gasolina regular cayó a US$ 3,99 el galón el jueves en Estados Unidos. Por primera vez desde marzo está por debajo de los US$ 4 por galón.

La cita del día «Como un iPhone»

El CEO de Moderna mira hacia el futuro con una vacuna anual contra múltiples virus, y que la actualización sería anual, como con los celulares.

La vacuna anual de Moderna contra múltiples virus 2:02 Y para terminar… El espectacular gol de un niño de 12 años que la FIFA podría considerar para el premio Puskás

La FIFA develó la iniciativa de algunos seguidores de incluir el espectacular gol de un niño brasileño de 12 años en la competencia para mejor gol de la temporada, conocido como el Puskás. Varios medios en Brasil se hicieron eco de la jugada de Davi Luiz, un futbolista de Nova Era en el estado de Minas Gerais y la FIFA tomó nota, aunque de momento no se han dado a conocer los candidatos al galardón que lleva su nombre en honor al húngaro Ferenc Puskás. Tres sombreritos y una definición sin dejar caer la pelota han puesto a este joven en la élite del fútbol, al menos de forma virtual.

