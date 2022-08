Las 5 claves que develan la asfixia y presión en contra de Los Tiempos

Entornointeligente.com /

La denuncia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre la campaña de asfixia económica y presión política contra la Editorial Canelas S.A., casa matriz del matutino Los Tiempos , puso en evidencia las vulneraciones a la libertad de expresión y la intención de adueñarse de este matutino.

Además, se develó que, al margen de la presión económica y política, existe otro tipo de presiones como la impositiva, judicial y de la autoridad de empresas contra el diario que este año cumple 79 años informando a la población. En esta, edición le contamos las cinco claves para entender este conflicto y sus consecuencias.

Presión judicial

La presión judicial que se ejerce contra Los Tiempos impide la venta de un bien inmueble por una impugnación que hizo un accionista minoritario, que es acreedor del 16,66 por ciento de Editorial Canelas, a dos actas aprobadas en reunión de accionistas «que no tienen nada que ver ni con la casa de la avenida América», explicó el abogado del periódico, Oscar Guillén.

Además, este proceso civil contra el matutino cochabambino vulnera al menos cuatro presupuestos procesales (requisitos exigidos por ley) que debieron haber derivado en el rechazo de la demanda porque la empresa ICC presentó la impugnación fuera del plazo de los 60 días que establece la ley. No cumplieron con la obligación de una conciliación previa.

Asimismo, no ofrecieron la fianza que exige el Código de Comercio. No acompañaron el documento que estaban impugnando (de la junta de accionistas de enero de este año). Pese a estas observaciones, la jueza suplente del juzgado décimo, Janet Montaño, ordenó una medida cautelar que inmovilizó la venta de la casa de la avenida América.

Con la venta de este inmueble Editorial Canelas busca paliar la crisis económica en la cual está sumergida por la pandemia.

Presión económica

La presión económica está ligada, de cierta forma, con la presión judicial, porque el fallo judicial que impide la venta de un bien inmueble, evita que Editorial Canelas tenga un respiro financiero para honrar la deuda salarial que tiene con el personal de la empresa.

A esto se suma que la pauta publicitaria estatal tampoco beneficia a Los Tiempos , entre 2021 y 2022, este medio obtuvo solo dos contratos del Gobierno, uno con el Ministerio de la Presidencia, por 40 mil bolivianos y el otro con la Autoridad d Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), por 70 mil, el equivalente a 6.100 al mes, entre 2021 y 2022.

Mientras otros medios afines al Gobierno obtuvieron contratos que van desde los 2 millones de bolivianos hasta los 7 millones de bolivianos.

Presión tributaria

Otro mecanismo de presión, que denunciaron desde el matutino cochabambino es la presión tributaria por el excesivo control que hay por parte de Impuestos Nacionales contra Los Tiempos .

«Impuestos internos nos empieza a atacar con mucha más rigurosidad, salíamos de una fiscalización que nos notifican con vista de cargo y el RD en febrero de 2021 y en abril de 2022 ya nos estaban notificando con una nueva fiscalización con dos gestiones en uno, lo cual no es lo más inusual», dijo en conferencia de prensa el presidente del directorio de Editorial Canelas, Mauricio Fuentelsaz.

Añadió que «generalmente el Gobierno tiene que tratar de preservar a las empresas que tributan y que pagan honestamente mes a mes y que ayudan al sostenimiento de este país. No se trata de matar empresas para que desaparezca un contribuyente más. En el caso nuestro, no les pasa por la cabeza. El ataque es permanente y lo que quieren con estas presiones tributarias es ahogarnos financieramente y que no contemos con recursos necesarios para continuar desarrollando nuestra actividad cotidiana».

Presión gubernamental

La presión gubernamental se da a través de la autoridad de empresa, explicó Fuentelzas, «mediante fiscalizaciones generales muy grandes, muy amplias que antes nunca las hacían».

«Otro medio de presión que tiene (el Gobierno) es mediante la autoridad de empresas, la cual, últimamente nos ha estado fiscalizando en más de una oportunidad con fiscalizaciones generales muy grandes y muy amplias. Producto de esto son las multas cuantiosas al periódico, a tal extremo que nos están notificando con una resolución de una fiscalización y al mismo tiempo nos notifican con la ampliación de otra fiscalización», añadió el presidente del directorio de Editorial Canelas.

Libertad de expresión

La serie de ataques que va sufriendo Los Tiempos es una vulneración a la libertad de expresión, opinión, pensamiento e información porque uno de los elementos básicos que fortalecen de la democracia es la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información veraz e independiente.

Respecto a las frecuentes presiones, el director de Los Tiempos , Marco Zelaya, señaló «Nosotros interpretamos esto como un ataque directo al derecho a la libertad de expresión y nosotros no vamos a permitir que, además, a través de esto se lesione el derecho constitucional que tienen las personas a recibir información que sea independiente, porque una sociedad que no está bien informada no es libre».

Diferentes entidades periodísticas expresaron el apoyo a Los Tiempos , indicando que estas presiones del Gobierno vulneran el Principio de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) que señala que los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor de forma independiente y que las presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores son incompatibles con la libertad de expresión.

Parte del Principio 13 señala: «La utilización del poder del estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales (…) atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidas por la ley».

UN CASO CON MORA PROCESAL

Esta semana el abogado de Editorial Canelas denunció que este caso tiene mora procesal. Situación que vulnera el artículo 212 del nuevo Código Procesal Civil que menciona «Los autos interlocutorios y definitivos serán dictados en el plazo máximo de cinco días».

Este medio intentó entrevistar a la jueza Gloria Villarroel, que lleva este caso, pero una de sus asistentas indicó que no puede emitir ningún criterio respecto al proceso.

Sin embargo, el viernes se emitió una nueva resolución que no permite concluir con el levantamiento de las medidas restrictivas contra la casa en venta de Los Tiempos, pese a haber sido anulado el proceso por la misma jueza del juzgado noveno.

DECLARACIONES

Los de ICC realizaron una impugnación de dos actas de accionistas de Los Tiempos , esas dos actas fueron ratificadas por los accionistasy no tienen nada que ver ni con la casa (de la América)»

Óscar Guillén

Abogado

El Gobierno tiene que tratar de preservar a las empresas que tributan y que pagan honestamente mes a mes y que ayudan al sostenimiento de este país. No se trata de matar empresas para que desaparezca un contribuyente más»

Mauricio Fuentelsaz

Editorial Canelas

No vamos a doblegarnos. Sabemos muy bien lo que es hacer periodismo independiente. Sabe-mos que un medio independiente tiene una función clave en una sociedad»

Marco Zelaya

Director de Los Tiempos

