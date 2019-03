Las 4G se destraban, pero tienen fin cantado

Entornointeligente.com / Foros Semana y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) desarrollaron el año pasado el foro ‘Vías 4G: Colombia avanza’. En este encuentro los participantes presentaron los avances que había tenido la infraestructura con la entrada en vigencia de las alianzas público-privadas que adelantó la ANI. Pero hoy, con el cambio de Gobierno quedó en evidencia que muchos de los proyectos presentaban problemas para su cierre financiero y que sus etapas de construcción se encontraban atrasadas.

Sin embargo, en las últimas semanas el Gobierno nacional anunció que ya había logrado superar gran parte de esas trabas y que esperaba que a finales de este mes el 70 por ciento de las vías 4G tuvieran cierre financiero. Ya cumplió ese objetivo y, de hecho, ahora tiene mayores expectativas. El viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Manuel Gutiérrez, le contó a Foros Semana que hasta el momento han logrado destrabar 21 de los 29 proyectos, es decir, 72 por ciento, y que a finales de mes esperan lograr al menos 23 o 24, lo cual significaría un 83 por ciento de las obras.

En un comunicado de la Agencia Nacional de Infraestructura, su presidente Louis Kleyn aseguró que “las acciones lideradas en conjunto con el Ministerio de Transporte, estuvieron encaminadas a destrabar las autopistas de 4G, devolviendo la confianza a los inversionistas, trabajando articuladamente con las diferentes entidades del Estado que tienen incidencia en las obras y logrando que la entidad fuera más cercana a las regiones”.En otras palabras, Kleyn informó que tanto la agencia como el ministerio han recorrido el país para trabajar con los concesionarios y lograr los cierres financieros, y para dialogar con las comunidades que presentaban alguna conflictividad y no permitían que los proyectos avanzaran. “Nos hemos metido al barro para destrabar los proyectos. Esto ha significado tener buenas relaciones con los concesionarios, pero también apretarlos con multas cuando incumplen; así como buscar los diálogos con las comunidades, pero también que la fuerza pública actúe cuando corresponda”, explicó el viceministro.En todos los niveles del Gobierno reconocen los beneficios que traen estas vías para la conectividad y la competitividad del país. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha dicho que no habrá más proyectos de esa magnitud porque no alcanza la plata.Sobre esto, el viceministro Gutiérrez aseguró que Carrasquilla está siendo honesto pues los proyectos actuales tienen vigencias futuras hasta 2024 y es preciso ajustarse al techo fiscal. Pero no descartó que la iniciativa privada pueda realizar nuevas vías 4G que no necesariamente comprometan recursos públicos.n

