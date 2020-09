Las 17 perlas que lanzó Juan Guaidó ante las delegaciones de la ONU

Entornointeligente.com /

En su discurso ante la ONU, Guaidó pidió a la comunidad internacional que evalúe implementar el principio de Responsabilidad de Proteger para los venezolanos, “dados los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro” El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dio un discurso este miércoles, 23 de septiembre, ante las las delegaciones de la Asamblea General de la ONU en el marco de la asamblea general número 75 del organismo.

Durante su intervención ante la ONU, Guaidó se refirió a distintos temas como la comunidad internacional, el informe de la Misión Independiente de la ONU, así como a la crisis que sigue agobiando a los venezolanos.

A continuación las perlas más destacadas de Guaidó en su discurso: “Hoy les pido a todos los representantes de Estados Miembros que asuman la responsabilidad de asistir al gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano, y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotada la vía diplomática”. “Elevo solicitud también al secretario general de la ONU para que movilice la voluntad política de los estados miembros para restaurar efectivamente la soberanía en Venezuela y poder proteger al pueblo civil de las atrocidades de un régimen criminal”. “Honorable señor Guterres, como bien lo indicó en 2018: los principios fundamentales significan poco si no se aplican cuando más se necesitan. Hoy Venezuela es cuando más lo necesita”. “No nos hemos quedado de brazos cruzados, estamos de pie soportando horrores por la esperanza de que vamos a recuperar Venezuela para que nuestras familias se reencuentren”. “Es terrible ver cómo nuestros hermanos venezolanos no pueden acceder a medicamentos, a alimentos, hay una generación de niños que sueñan en vivir en libertad y no la tienen ahorita”. “Hemos promovido todas la iniciativas democráticas establecidas en nuestra Constitución, para encontrarlas además ilegalmente bloqueadas por la dictadura”. “Hemos votado, protestado, hemos establecido procesos de diálogo con mediadores internacionales creíbles y convocado a procesos de reconciliación y amnistía”. “Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas. Todo el pueblo de Venezuela agradece a quienes no se han mantenido indiferentes ante esta tragedia”. “No es el primer régimen que oculta crímenes de lesa humanidad, pero ahora no podemos limitarnos a ser espectadores y menos ahora, cuando sufrimos violaciones de derechos humanos a cada segundo”. “Quedará en sus manos considerar proceder junto con sus gobiernos para denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra la población civil de Venezuela”. “Yo, como representante legítimo del Estado venezolano, tengo la responsabilidad de proteger a los venezolanos, pero la organización criminal que lidera Nicolás Maduro ostenta de facto el control efectivo sobre el territorio nacional, a través del uso ilegítimo de la fuerza”. “Ante esta realidad, y la responsabilidad del cargo que ostento, debo pedirles hoy alinear los esfuerzos de asistencia internacional para restablecer la soberanía efectiva en Venezuela, y proteger a la población civil desarmada, ante la comisión sistemática y reiterada de crímenes de lesa humanidad a manos del régimen dictatorial que usurpa la presidencia de Venezuela”. “Es casi inédito que un país con grandes reservas petroleras se convierte en un territorio controlado por una organización criminal y que viola los DDHH de los venezolanos sistemáticamente”. “Hoy, por ejemplo, solo se está suministrando el 8 % de la gasolina que necesita el país para moverse, y se la reparten entre los jerarcas de la dictadura; un país con una de las empresas petroleras más grandes e importantes del mundo”. “Lamentablemente el sector salud representa hoy casi el 30 % de la cifra total de muertes por COVID-19 en Venezuela, hemos apoyado financieramente a estos héroes”. “En Venezuela se ataca a la población civil por motivos políticos. Y no conforme con eso, quien dice ser canciller y el fiscal de Maduro, catalogan el informe como un fraude y acusan a miembros de la ONU de ser mercenarios”. “Maduro no puede proteger a las víctimas de las consecuencias de sus propios crímenes. Porque fue él quien en los últimos siete años lideró un proyecto político que se ha mostrado incapaz de atender la crisis de los servicios públicos”. Hablo por Venezuela:

He solicitado formalmente a la comunidad internacional evaluar la implementación de la Responsabilidad de Proteger para los venezolanos, dados los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro.

