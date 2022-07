Entornointeligente.com /

Para hacer surf, esnórquel, tomar el sol, darse un baáo o, simplemente, dejarse conquistar por su belleza, estas son las 15 mejores playas de Cádiz . El destino que no puedes perderte este verano.

No es ningún secreto que Espaáa atesora una costa maravillosa para veranear . Una fuente inagotable de playas paradisíacas donde disfrutar la temporada estival en todo su esplendor. Entre los destinos de moda de la temporada no faltan las islas Baleares, la Costa del Sol y la Costa Brava . A ellas se aáade otro ‘place to be’: la Costa de la Luz.

Cádiz es un oasis de playas de arenas blancas y aguas de azul cristalino , cada una especial en su propia esencia. Algunas más recónditas y cobijadas por rocas y acantilados; otras céntricas con la mejor vista a los atractivos turísticos de la capital gaditana ; otras de ellas meca del surf , el kitesurf y el windsurf y la mayoría lugares de obligada visita para disfrutar de puestas de sol verdaderamente mágicas. Demos un plácido paseo por las 15 mejores playas de Cádiz .

Calas de Roche (Conil de la Frontera)

