Las 10 monedas más fuertes del mundo (y no, el dólar no es el primero)

Ante la baja del euro, ¿hay que salir a comprar esa moneda? 1:10 (CNN Español) –– Ante la fuerte inflación que solo parece ir al alza en todo el mundo, las diferentes monedas empiezan a sufrir los golpes y a reflejar la incertidumbre de una economía con dos años de pandemia a cuestas, una guerra de Rusia en Ucrania que ha impactado los precios del petróleo y la desaceleración en el crecimiento de países tan clave como China.

Por eso vale la pena preguntarse, ¿cuáles son las 10 monedas más fuertes del mundo? (Y antes de que llegues al primer lugar te adelantamos que no es el dólar. Aunque esta sí es la divisa que más se usa para operaciones internacionales).

Una moneda fuerte se determina por la cantidad de bienes y servicios que puedes comprar con ella y la cantidad de otras divisas que puedes recibir a cambio de una unidad de la moneda inicial, según explica un análisis de Forex.com, plataforma de negociación del mercado Forex. Al ser el dólar la divisa más utilizada en el mercado, funciona como punto de referencia para calcular el valor de las otras monedas. Así, entre más dólares necesites para comprar 1 sola unidad de otra moneda, más fuerte será. Si requieres menos dólares, pues se le considera más débil.

De hecho, el dólar y el euro alcanzaron la paridad por primera vez en 20 años el pasado 12 de julio, luego de que el primero se fortaleciera ante el segundo, que registró una baja del 12% con respecto al año pasado.

Las 10 monedas más fuertes del mundo Dinar kuwaití Dinar bareiní Rial omaní Dinar jordano Libra esterlina Dólar Islas Caimán Euro Franco Suizo Dólar Dólar canadiense Mira en esta tabla su tasa de cambio frente al dólar:

¿Por qué el dinar kuwaití es tan fuerte? Es probable que si no estás relacionado con el mercado de divisas nunca antes hayas escuchado del dinar kuwaití. Y no te preocupes: se debe a que no está tan ampliamente disponible como el dólar y el euro. El Banco Central de Kuwait explica que desde el 2007, su dinar se vinculó a una «canasta no revelada de monedas internacionales de los principales socios comerciales y financieros de Kuwait». ¿La razón? Según el banco, la política de cambio busca «mantener y mejorar la estabilidad relativa» de dinar kuwaití frente a otras monedas». También proteger la economía nacional contra los impactos de la inflación importada». Lo cual se deriva de que entre el 2003 y el 2007 la moneda estuvo vinculada al dólar. Pero Kuwait cambió la política «después de haber agotado todos los intentos de absorber los efectos adversos de la depreciación del dólar estadounidense frente a las principales monedas durante un período prolongado».

Ahora bien, ¿cómo logra un país tan pequeño en tamaño como Kuwait atesorar la moneda más fuerte? La respuesta está en el petróleo. El Fact Book de la CIA explica que la economía del país es muy rica por la cantidad de reservas de petróleo crudo que tiene: aproximadamente 102.000 millones de barriles, o el 6% de las reservas mundiales. Según datos de la CIA, el petróleo representa el 92% de los ingresos por exportaciones de Kuwait y el 90% de los ingresos del gobierno.

«Prácticamente toda la riqueza de Kuwait se deriva directa o indirectamente, a través de inversiones en el extranjero, de la extracción y procesamiento de petróleo», explica la Enciclopedia Británica sobre la economía del país. Y destaca que el elemento clave del desarrollo de la nación ha sido la expansión constante y rápida de su industria petrolera desde 1970. Las ganancias que Kuwait logró en los siguientes años por cuenta del petróleo y las inversiones le dieron uno de los ingresos per cápita más altos del mundo. En 1990, el país casi agotó los ingresos de las inversiones extranjeras por la invasión que sufrió de Irán bajo el mando de Saddam Hussein. Pero recuperarse por el repunto en los precios del petróleo para la década del 2000. Al ser el petróleo el gran centro de la economía de Kuwait, otros sectores como la agricultura, la manufactura y el comercio son débiles, según la Enciclopedia Británica.

