Las 10 frases que hacen más grande a Egan, el “joven Maravilla”

Desde sus tímidas declaraciones en Bruselas, cuando se quitaba presión, hasta la emoción registrada en Val Thorens, cuando se confirmó su triunfo a la espera del paseo por los Campos Elíseos de París, el colombiano Egan Bernal ha ido modulando el tono de sus declaraciones en el Tour de Francia.

Diez frases que marcaron su Tour de Francia:

1. “Una cosa es decir que estoy listo para ganar el Tour y otra decir que soy favorito. Tenemos a Geraint Thomas, que es el último campeón del Tour. Yo me estoy sintiendo muy bien, a ver que pasa en estas etapas”.

Bruselas, 5 de julio, un día antes del inicio del Tour de Francia el colombiano ya acapara atención mediática. Y despeja la presión

2. “Se ha visto a Thomas muy fuerte. Yo he aguantado lo que he podido”

La Planche des Belles Filles, 11 de julio. En el primer contacto con la alta montaña se dejó 9 segundos con su compañero Geraint Thomas, que en ese momento aparecía como el gran favorito para la victoria final.

3. “Me siento bien en el equipo, no me ponen presión. Tengo 22 años, es la carrera más hermosa del mundo, el Tour de Francia, pero tengo que ir día a día. Lo más importante no es que gane Egan o Thomas, es que gane Ineos, eso lo tenemos claro. No hay celos, hay que ganar la carrera”

Albi, 15 de julio, en vísperas de la primera jornada de descanso previa a que llegara su terreno en los Pirineos.

4. “No era un día para atacar. Había que controlar la carrera. Es pronto para pasar a la ofensiva, sobre todo porque al día siguiente viene la contrarreloj”

Bagnères-de-Bigorre, 18 de julio, tras la primera etapa de alta montaña en Pirineos

5. “Deportivamente, ha sido el peor día de mi vida”

Pau, 19 de julio, después de haber cedido más de un minuto y medio en la contrarreloj de 27 kilómetros.

6. “Estoy corriendo con el último campeón del Tour. Respeto lo que dice el equipo, no quiero ir en contra ellos. No croe que Thomas esté mal. Veré lo que dice el equipo, si tengo que ayudar a Thomas le ayudaré y si tengo que hacer mi carrera lo haré, respetando lo que diga el equipo y mi líder que es Thomas”

Tourmalet, 20 de julio, tras haber sido el mejor de su equipo en la mítica cima pirenaica, por delante de Thomas.

7. “Agradezco al equipo que me dé vía libre en el último puerto (…) Pero es mucha responsabilidad, la de todo un Tour. Cuando me dan la oportunidad es bueno, pero cae el peso sobre las espaldas de uno y tienes que responder”

Nimes, 22 de julio, durante la segunda jornada de descanso

8. “Cuando hablo con alguien y me dicen que tengo opciones de ganar, me emociona. Estoy a menos de 30 segundos del podium, pero prefiero no pensarlo, trato de estar lo mejor que pueda y disfrutarlo”

Gap, 24 de julio, ante las insistentes preguntas de que tiene opciones de victoria final.

9. “Van a tener que sufrir mucho para quitarme este maillot amarillo”.

Tignes, 26 de julio, tras convertirse en el maillot amarillo más joven de la historia con una exhibición en el ascenso a Iseran, el techo del Tour.

10. “Estoy orgulloso de ser el primer colombiano en ganar el Tour. Merecíamos este Tour”

Val Thorens, 27 de julio, tras certificar su victoria virtual en el Tour, un día antes de que se confirme en los Campos Elíseos de París.

