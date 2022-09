Entornointeligente.com /

> El mercado laboral en Estados Unidos, al menos por los momentos, se muestra lo suficientemente fuerte como para generar una cierta sensación de estabilidad. El último informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) indicó, de hecho, que aunque las contrataciones disminuyeron durante el mes de agosto, se generaron 315,000 empleos, y se mantuvo una tasa de desempleo relativamente baja.

En pocas palabras, trabajar en EE.UU. aún parece no solo factible, sino recomendable. En este país, el trabajo duro, los resultados precisos y una buena actitud a la hora de encarar desafíos te llevarán lejos. No obstante, existen ciertas cosas que deberías saber para sacarle el máximo provecho a tus ganas de progresar.

Por ello, en SoloDinero te contamos las 10 cosas que debes saber si quieres trabajar en EE.UU.

1- ¿Cuánto dinero puedes ganar si trabajas en EE.UU.? La cantidad de dinero que puedes ganar si trabajas en EE.UU. depende, en mayor medida, de la industria en la que logres ingresar como empleado, así como el cargo que tengas, el estado del país en el que te encuentres y tus habilidades.

No obstante, este dato puede darte una idea de los ingresos en EE.UU.: de acuerdo con el último censo nacional de salarios, el ingreso anual por hogar, para el año 2020, fue de $67,521 dólares.

Cabe acotar que este dato solo es referencial, y que existen diferencias sustanciales en los ingresos de cada localidad de EE.UU. Pero, por lo general, se puede asegurar que mientras tengas un nivel de educación más alto, mayor será tu salario.

En la página oficial del censo ocupacional del gobierno de EE.UU. puedes revisar un aproximado de los salarios de algunos trabajos profesionales.

2- ¿Cuál es el salario mínimo en EE.UU.? El salario mínimo federal está fijado en $7.25 dólares por hora, pero la verdad es que cada estado tiene sus propias normativas en lo que se refiere al salario mínimo.

En estados como New York por ejemplo, el salario mínimo oscila entre los $13 y $15 dólares por hora.

3- ¿Qué requerimiento debo cumplir para poder trabajar en EE.UU. si soy extranjero? Para poder trabajar en EE.UU., debes contar con una visa de trabajo.

Entre ellas se encuentra:

1) E-Visa: para el comercio o inversiones en Estados Unidos por parte de compañías extranjeras.

2) L-Visa: para empleados en sucursales de Estados Unidos.

3) H-1B-Visa: para académicos con ofertas laborales en profesiones de alta demanda.

4) Green Card: lo que da autorización de trabajo ilimitada en todas las industrias, ocupaciones y estados de EE.UU.

4- ¿Cómo puedo aplicar para un trabajo en EE.UU.? La aplicación para un trabajo en EE.UU. usualmente sigue los siguientes pasos:

1) Obtención de la visa (es recomendable aplicar para una Green Card).

2) Conseguir un aviso de trabajo.

3) Enviar los documentos de postulación.

4) Hacer seguimiento a la postulación y contacto de la gerencia del trabajo.

5) Pasar entrevistas de trabajo.

6) Obtener la confirmación del trabajo.

5- ¿Cuáles son las áreas de trabajo que han experimentado mayor crecimiento en los últimos años en EE.UU.? La respuesta a esta pregunta es el llamado mercado TIMES, un acrónimo para definir las telecomunicaciones, tecnologías de la información, entretenimiento y servicios de seguridad. Cada uno de estos sectores ha tenido un boom en los últimos años.

Entre las áreas de mayor interés se encuentran:

1) Desarrollo de software.2) Ingeniería ambiental.3) Ingeniería mecánica.

4) Banca.

5) Contaduría

6) Impuestos.

7) Seguros.

8) Auditoría.

6- ¿Cuáles son las profesiones con mayor demanda en Estados Unidos? De acuerdo con la BLS, las ocupaciones con mayor demanda en 2022 son:

1) Asistentes de enfermería.

2) Cocineros.

3) Meseros, bartenders y gerentes de la industria de restaurantes.

4) Desarrolladores de software y analistas.

5) Enfermeras y gerentes de servicios médicos.

6) Empleados de almacenamiento y choferes:

7) Gerentes generales.

8) Analistas de mercado.

9) Especialistas de mercadeo.

10) Personal de seguridad.

7- ¿Cómo es el pago de los salarios en EE.UU.? Por lo general, los salarios en Estados Unidos son pagados semana a semana o de forma quincenal, por medio de cheques o transferencias bancarias.

8- ¿Cuáles son las deducciones de mis salarios si trabajo en EE.UU.? Los impuestos y los aportes al Seguro Social son las deducciones reglamentarias de los salarios en Estados Unidos.

9- ¿Qué recomendaciones hay para aquellos que no están familiarizados con la cultura de EE.UU. pero quieren trabajar allí? 1) No hagas bromas inapropiadas en tu sitio de trabajo, pues pueden llevar a que te acusen de haber cometido acoso sexual.

2) Practica la humildad como valor fundamental a la hora de relacionarte con los demás.

3) Respeta las normas de tu empleo en lo relativo al uso de computadoras, internet, teléfonos y correo electrónico:

4) No fumes en tus espacios de trabajo (solo en lugares especialmente designados para ello) y no tomes bebidas alcohólicas durante tus horas de trabajo.

5) Es recomendable que tomes cursos de diversidad para aprender a tratar a las minorías de forma apropiada y que no caigas en prácticas discriminatorias.

6) Asegúrate de mantener tu trabajo al día.

7) Es preferible que converses con tus compañeros fuera de las horas de trabajo, para que no te distraigas demasiado.

Asimismo, tu vestimenta de trabajo no debe llamar demasiado la atención. En caso de que tengas dudas acerca de cómo vestirte en tu espacio de trabajo, puedes preguntar al supervisor de Recursos Humanos para que te oriente mejor acerca de la vestimenta apropiada para el tiempo en que estés en la compañía.

10- ¿Qué beneficios tienen los trabajadores de EE.UU.? Por lo general, los trabajadores de EE.UU. no poseen protección legal en contra de los despidos, por lo que mantenerte o no en tu trabajo dependerá de tu poder de negociación y de tu labor (a menos que estés protegido por un contrato).

Asimismo, debes saber que no todos los estados poseen normativas relativas a la protección de la maternidad (aunque existen excepciones como Hawaii, New Jersey, Connecticut, Oregon, Rhode Island, New York, Washington, D.C. y California).



