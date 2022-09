Larry Fitzgerald se une a ESPN como analista de NFL para «Monday Night Countdown»

Entornointeligente.com /

El ex receptor abierto estelar y fuutro miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, Larry Fitzgerald , ha dado a conocer el siguiente paso en su exitosa carrera: la cobertura previa del » Monday Night Football » de ESPN .

Fitzgerald , de 39 años de edad, anunció este miércoles que se integra como analista de NFL a ESPN como parte del programa » Monday Night Countdown » que precede a los partidos de lunes por la noche por la televisora.

Hará su debut en su nuevo rol como analista a partir de la Semana 1 , en vivo desde Seattle , para el partido entre los Denver Broncos y Seattle Seahawks que cierra la jornada inaugural de la temporada regular.

Fitzgerald estará colaborando desde la sede de los juegos de » Monday Night Football » a lo largo de múltiples emisiones de » Monday Night Countdown » en la campaña regular. Durante los playoffs, Fitzgerald participará en ediciones selectas de la » Postseason NFL Countdown «, antes de concluir la campaña como parte de la cobertura del Super Bowl LVII para ESPN en Arizona, donde es la cabeza ejecutiva del Comité Organizador para la sede.

— Larry Fitzgerald (@LarryFitzgerald) September 7, 2022 En » Monday Night Countdown «, Fitzgerald se unirá a Robert Griffin III, Booger McFarland y Steve Young , los analistas semanales del programa. Suzy Kolber es la anfitriona del show, junto con el reportero de la NFL, Adam Schefter . La reportera de especiales Michelle Beisner-Buck también estará de regreso con el programa. Como Fitzgerald, Alex Smith aparecerá en múltiples ocasiones a lo largo de la campaña.

Con 11 invitaciones al Pro Bowl como jugador, Larry Fitzgerald brindará una perspectiva única a la cobertura previa del «Monday Night Football». AP Photo «Estoy emocionado por la oportunidad de trabajar en el programa previo con un equipo y una cadena tan bien considerados», dijo Larry Fitzgerald Jr. en un comunicado emitido por ESPN . «Espero aportar una perspectiva única al juego que los aficionados disfruten».

Fitzgerald fue un 11 veces seleccionado al Pro Bowl a lo largo de 17 temporadas de NFL , todas con los Arizona Cardinals , quienes lo tomaron con el turno N° 3 global del Draft 2004 , procedente de la Universidad de Pittsburgh. Lideró dos veces a la liga en recepciones, dos veces en recepciones de touchdown, y fue nombrado el Walter Payton Man of The Year en el 2016.

