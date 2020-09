Lares de idosos – a pirâmide tomba pela base!

Entornointeligente.com /

” Contactou 670 pessoas para o Lar de Reguengos e conseguiu mobilizar apenas 35 pessoas “, afirmou Ana Mendes Godinho numa audição parlamentar conjunta com a ministra da Saúde, acrescentando que ” há muitas situações em que só conseguimos a mobilização de voluntários, porque mais ninguém quer ir trabalhar durante um momento de surto “.

Estes constrangimentos elencados pela sr.ª ministra Ana Mendes Godinho revelam a dura constatação daquilo que os mais de 65.000 profissionais sentem diariamente e que culmina com a vergonhosa retribuição de um salário mínimo no final de cada mês.

Qualquer cidadão consegue entender a dificuldade que a tutela tem e continuará a ter com este tipo de politicas para recrutar e fixar estes profissionais. Atendendo às necessidades que todos sobejamente reconhecemos, das 670 pessoas contactadas para o Lar de Reguengos apenas 5,2% aceitaram, um pequeno reflexo da realidade de todo o País.

Qual o cidadão que, por 635€ mensais, está disposto a:

Trabalhar 15 horas seguidas? Não ter folgas e férias! Estar 15 dias afastado da sua família, a viver no seu local de trabalho! Sofrer alterações constantes ao seu horário de trabalho. Ser constantemente desrespeitado e vitima de assédio moral, por outras profissões, chefias e patronato. Não ter uma carreira, que reconheça o seu valor profissional, e que regulamente a sua atividade. São estes os motivos que justificam a dificuldade da contratação e manutenção destes profissionais, e não o “medo” da doença, como afirma a sr.ª ministra da Saúde, Marta Temido.

A reflexão da tutela sobre tudo isto é, segundo a Dr.ª Marta Temido, de uma grande aprendizagem; no entanto, a alteração das politicas tarda em surgir. É hora de a sr.ª ministra e da tutela darem ouvidos a quem está no terreno, e ir ao encontro das suas aspirações, sob pena de hipotecar ainda mais a saúde e o conforto da nossa população mais vulnerável.

O SITAS tem demonstrado a todos os agentes políticos o que estes profissionais ambicionam, e apenas por desprezo e falta de vontade se chegou a este ponto. Não se espere que seja apenas com a criação de "linhas telefónicas" que se vai resolver o problema; são precisas pessoas motivadas e devidamente formadas para cuidar dos nossos idosos, sob pena de se recrutar a esmo pessoas sem formação, sem vocação, e que facilmente podem vir a contribuir para a degradação da qualidade de vida dos nossos idosos. Não podemos aceitar que não se exijam competências e conhecimentos próprios a quem vai cuidar de vidas humanas. É urgente que se regulamente de uma vez por todas não só o acesso à profissão e a sua prática, mas também, na aprovação da oferta formativa existente no mercado, não é aceitável que uma formação para cuidar de pessoas seja feita exclusivamente online – esta é uma das profissões que precisa de garantir uma formação prática muito forte.

Posto isto, a solução passa por demonstrar inequivocamente o apreço que a sociedade tem por estes mais de 65.000 profissionais, regulamentando a sua profissão, facultando um plano formativo condigno, e retribuindo o seu trabalho com um vencimento decente, à semelhança do que acontece na restante União Europeia onde, a título de exemplo, estes profissionais recebem, respetivamente, 1720€ no Reino Unido, 1625€ em França, 1149€ em Espanha e 2507€ na Alemanha, em início de carreira e todos bem acima do salário mínimo dos respetivos países. A tutela deve olhar para estes números e sentir vergonha pelos 635€ que paga a estes profissionais!

