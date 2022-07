Laporta: «Rafa Márquez tiene mucha personalidad»

Entornointeligente.com /

Nombrado hace poco más de una semana, entrenador del equipo filial del Barcelona , el Barça Atlètic, el mexicano Rafael Márquez era otro de los objetivos del presidente Joan Laporta en este verano. De hecho, el mandamás del club blaugrana de LaLiga aplazó un año la contratación del michoacano, quien debió atender temas personales en este lapso, pero ahora tiene las mejores perspectivas en el futuro del equipo B, bajo las órdenes del ‘Káiser’.

Joan Laporta mantiene altas expectativas en el trabajo del nuevo técnico del segundo equipo blaugrana. Getty Images «A Rafa lo teníamos previsto desde la temporada pasada, pero necesitaba resolver algunas cuestiones familiares», explicó Laporta este fin de semana durante una charla exclusiva con ESPN , previa al Clásico español que se celebró el sábado por la noche en la ciudad de Las Vegas.

«Hemos visto en él carácter, por supuesto, los conocimientos, es una persona que tiene muy buena relación con Xavi, lo cual es muy bueno, y está ahí mandando, es un hombre con mucha personalidad. Tú lo ves ahí muy tranquilito, pero es un hombre con carácter y mucha personalidad», reiteró Laporta.

El ex seleccionado mexicano firmó con el segundo equipo por dos temporadas, hasta junio de 2024. Márquez se hizo de un lugar preponderante con el Barcelona, club en el que, como jugador, militó de siete calendarios, entre 2003 y 2010.

Selecciones Editoriales Laporta: «El capítulo Messi no ha terminado» 2d ESPN Digital Laporta: «Un partido entre Real Madrid y Barcelona nunca es amistoso» 2d ESPN Digital 1 Relacionado El presidente blaugrana no tiene duda alguna sobre el trabajo efectivo que desarrollarán Márquez y el técnico del primer equipo, Xavi Hernández, otro hombre sobre el que Laporta descansa toda su confianza.

«Tenemos muy buena relación personal, podemos decirnos todo a la cara. Me gusta porque es de esos entrenadores que me sabe llevar y yo a él un poco también, me gusta que me expliquen las cosas para decidir, pero la opinión del entrenador es prioritaria, está creciendo de una manera importante y tiene ese don de los grandes jugadores. Xavi ha sido un gran referente de la media cancha, y tiene esa picardía e intuición que son bonitas de observar en la cancha», finalizó Laporta.

