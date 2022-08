Laporta: «Koundé resistió a todo porque su deseo era fichar con el Barça»

Entornointeligente.com /

BARCELONA — El presidente del Barcelona , Joan Laporta, destacó la decisión del defensa francés Jules Koundé por llegar al club , pese a que tenía sobre la mesa otras ofertas importantes.

«Koundé siempre mostró su deseo de fichar por el Barça y se resistió a todo lo demás, por lo que le estamos muy agradecidos» refirió Laporta al hablar sobre el central francés, de quien Mateu Alemany destacó su insistencia «durante dos meses» por ser azulgrana.

«Koundé quería venir al Barça y nos esperó, quería puntualizarlo. Incluso le dije a Jonathan (su agente) que no me llamara más, porque ya no sabía qué decirle y le decía que no podíamos, que aceptase otra oferta que tuviera… Al lograr la segunda palanca, Koundé tenía casi cerrado un acuerdo con otro club, pero él quería venir al Barça y eso ha sido definitivo» explicó el director de fútbol del club.

«Estamos haciendo nuestro trabajo y no ha sido fácil. Que desde otros clubs se hable de nosotros no me preocupa y si alguien quiere seguir hablando… que hable porque nosotros seguimos adelante» sentenció Laporta ante la pregunta acerca de si obervaba intranquilidad en los rivales.

«Cada uno es libre de opinar pero nosotros seguimos nuestro plan estratégico compitiendo con grandes clubes. Aquí cada uno juega sus cartas. Algunos no tienen toda la información y las manifestaciones las hacen sin el debido conocimiento de causa», reveló el presidente, quien no fue más explícito en cuanto a lo que puede suceder en adelante con el mercado de fichajes.

«Primero hay que registrar a los fichajes; también resolver la situación de los jugadores que no cuentan y luego ya veremos qué se puede hacer si el técnico nos pide más fichajes» solventó Laporta.

Jules Koundé, en su presentación con el Barça. Getty Images FRENA EUFORIA POR MESSI

Por otra parte, luego de ser cuestionado de nueva cuenta por un hipotético regreso de Leo Messi cuando termine su contrato con París Saint-Germain , tal como lo dejó entrever en entrevista con ESPN durante la gira del Barça por Estados Unidos, Laporta optó por enfriar dicho tema.

«Si me lo permiten, no lo voy a comentar nada porque Leo es jugador del PSG «, respondió seco el dirigente azulgrana.

