Lapadula pide disculpas por fallar un decisivo penal para el Cagliari

El último sábado el Spal recibió a Cagliari y estaba ganando 1-0 hasta que el minuto 63 el encuentro pudo haberse igualado si el delantero italo-peruano Gianluca Lapadula no fallaba el penal. Esta situación generó molestia en los hinchas del Cagliari y más aún del propio Lapadula que no se guardó nada y asumió su responsabilidad por la derrota de los isleños por la tercera fecha de torneo de ascenso a la Serie A. El Bambino pidió disculpas a sus compañeros porque la igualdad iba a ser un resultado importante por cómo se estaba dando el cotejo hasta ese momento. «Lo siento mucho por el equipo. Hoy he fallado un penal y una oportunidad al principio del partido. Asumo la responsabilidad», a firmó el delantero de la selección peruana para los distintos medios italianos una vez acabado el encuentro ante Spal. Recordemos que el partido había comenzado cuesta arriba para Cagliari pues a los 31 minutos se quedaba con uno menos por la expulsión de Alessandro Di Pardo. Además, a los 37, Andrea La Mantía abría la cuenta para los dueños de casa. Como se sabe, el Cagliari contrató a Gianluca Lapadula procedente del Benevento y es considerado una de las estrellas y cartas de gol que tiene el conjunto de Los Sardos para llegar a la Primera División italiana. ¡Gianluca Lapadula falló un penal para el Cagliari! ?? ???? pic.twitter.com/LdCGBDpWbB

Publicado: 30/8/2022

