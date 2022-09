Entornointeligente.com /

Laozi Vallejo Ramos Sucre y Kipling. Laozi ha de ir pegaso pez clavileño jalado alado pegado al yin yang, símbolo de la borrosidad y signo significante apasionante al cóncavo convexo contradictorio caliginoso concupiscente 69 cojedeño de Maleo 2001, de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos de equilibrio dinámico dialéctico difuso en el contradictorio medio maleoiano profundo de Maleo 2001 en la perogrullada primera vez de Perogrullo. Y, aquí hemos de insistir en el divorcio existente, en el hoy es siempre todavía, en el contradictorio medio maleoiano profundo de Maleo 2001, de entre el amor y el odio de todos los hombres y de todas las mujeres, y, lo que conduce al divorcio del equilibrio dinámico dialéctico difuso, al desconocimiento del ojo avizor radiante que penetra como luz lumbrona de don Francisco de entre las gracias y las desgracias del ojo del culo, y, que finalmente se ha de ir al consentimiento comprometido consuetudinario en las mesas misas musas, y, a buen seguro es lo que pudiera ocurrir con lo de Ucrania y Rusia, entre la guerra y la paz, para no mentar otros conflictos creativos humanos, tal y como el calentamiento global y el cambio climático, pese a que el grito endenantes del comandante Fidel de su advertencia precisa de hechos comportamientos histórico del ser humano, y, su tendencia trascendental inequívoca de la extinción, y, endespués el comandante Chávez del ajustado presente avisara y ejercitara que no cambiemos el clima cambiemos el sistema. Fidel y Chávez, juntaron merienda contra el imperio capitalista neoliberal responsable de lo que ocurre en la Pachamama contra el equilibrio dinámico dialéctico difuso entre natura y persona díptico del Libertador Simón Bolívar. Bolívar, siempre Bolívar, que reclamaba el equilibrio dinámico dialectico difuso del universo expansivo einsteiniano de Albert Einstein 1915, demostrado en 1919 con el eclipse de Sol total, en que demostrárase lo de Laozi, esto es, la existencia simbólica objetiva cognitiva de lo del pegaso pez clavileño jalado alado pegado al yin yang, símbolo de la borrosidad y signo significante apasionante al cóncavo convexo contradictorio caliginoso concupiscente 69 cojedeño de Maleo 2001, y como tiénese dicho, hemos de hablar de Laozi Vallejo Ramos Sucre y Kipling.

Con digresión y sin digresión, hemos de hablar de Laozi Vallejo Ramos Sucre y Kipling, y, asina viénesenos encima la poesía del portentoso peruano Cesar Vallejo: «Hay golpes en la vida, tan fuertes,…, ¡Yo no sé!/ Golpes como del odio de Dios, como si antes ellos, / la resaca de todo lo sufrido/ se empozara en el alma,…, ¡Yo no sé!» Y, en que quedara demostrado aquel golpe feroz poético cesarvallejoiano de Cesar Vallejo, con el eclipse de Sol total, de entre todos los casos correlativos límite contradictorios caliginosos coordinados complementarios del ser y no ser de Maleo 2001, de equilibrio dinámico dialéctico difuso, en el punto crucial decisivo inflexivo topológico borroso contradictorio medio maleoiano profundo de la primera vez de Perogrullo, ahí, o sea, en el convite cuartel cívico mílite, ha de estar y darse el golpe feroz cesarvallejoiano de Cesar Vallejo, convite cuartel cívico mílite de la tendencia y de la trascendencia hacia nuevas conceptualidades sintéticas intelectuales esenciales de Hegel y Marx de entre la tesis y la síntesis. La síntesis armónica tensiva simultánea contradictoria heraclitoiana de la difuminación continua espiral espectral sinusoidal histórica narrativa de lo cuantitativo y lo cualitativo, sin saltos de talanquera ni vuelos de gallera, producto y fruto acabado del golpe feroz cesarvallejoiano de Cesar Vallejo en el convite cuartel cívico mílite, el punto crucial decisivo inflexivo topológico borroso contradictorio medio maleoiano profundo de la primera vez de Perogrullo y del golpe tan fuerte y feroz como del odio de Dios, y, como tiénese dicho, hemos de hablar de Laozi Vallejo Ramos Sucre y Kipling.

Con divagancia y sin divagancia, hemos de hablar de Laozi Vallejo Ramos Sucre y Kipling, y, asina asín viénesenos encima la poesía del portentoso venezolano José Antonio Ramos Sucre: «La verdad: La golondrina conoce el calendario, divide el año por el consejo de una sabiduría innata. Puede prescindir del aviso de la luna variable. /Según la ciencia natural, la belleza de la golondrina es el ordenamiento de su organismo para el vuelo, una proporción entre el medio y el fin, entre el método y el resultado, una idea socrática,…,» Y, en que quedara demostrada la contradictoria verdad socrática profunda de Sócrates de entre la verdad y la falsedad, conque Sócrates se pegaba a los escuálidos sofistas entonces, y, con el eclipse de Sol total de 1919, de entre todos los casos correlativos límite contradictorios caliginosos coordinados complementarios del ser y no ser de Maleo 2001, de equilibrio dinámico dialéctico difuso, en el punto crucial decisivo inflexivo topológico borroso contradictorio medio maleoiano profundo de la primera vez de Perogrullo, en que quedara demostrada la simultánea contradictoria verdad socrática profunda de Sócrates de entre la verdad y la falsedad, endenantes y endespués, con y el eclipse de Sol total de 1919, y como tiénese dicho, endespués, hemos de hablar, en este 2022, de Laozi Vallejo Ramos Sucre y Kipling.

Con concordancia y sin concordancia, endenantes y endespués, con y del eclipse de Sol total de 1919, y como tiénese dicho, hemos de hablar, en este 2022, de Laozi Vallejo Ramos Sucre y Kipling, y, asina asín ansí así viénesenos encima la poesía del portentoso poeta británico Rudyard Kipling, Si,…, en traducción de Efrén Rebolledo:

«Si puedes estar firme cuando en tu derredor

Todo el mundo se ofusca y tacha tu entereza;

si cuando dudan todos, fías en tu valor

y al mismo tiempo sabes excusar su flaqueza;

si puedes esperar y a tu afán poner brida,

o blanco de mentiras esgrimir la verdad,

o siendo odiado al odio no dejarle cabida

y ni ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad;

Si sueñas pero el sueño no se vuelve tu rey:

si piensas y el pensar no mengua tus ardores;

si el triunfo o el desastre no te imponen su ley

y los tratas lo mismo, como a dos impostores:

si puedes soportar que tu frase sincera

sea trampa de necios en boca de malvados,

o mirar hecha trizas tu adorada quimera

y tornar a forjarla con útiles mellados…

…si puedes mantener en la ruda pelea

alerta el pensamiento y el músculo tirante

para emplearlos cuando en ti todo flaquea

menos la voluntad que te dice: «Adelante»;

Si entre la turba das a la virtud abrigo;

si, marchando con reyes del orgullo has triunfado;

si no pueden herirte ni amigo ni enemigo;

si eres bueno con todos, pero no demasiado,

si puedes llenar los preciosos minutos

con sesenta segundos de combate bravío,

tuya es la Tierra y todos sus codiciados frutos,

y lo que más importa: ¡serás hombre, hijo mío!»

Agora ahora hogaño, con la poesía de Rudyard Kipling, queda demostrada la doble implicación de la estética y el entendimiento, de la belleza y la ciencia, de la poesía y la lógica, del pensamiento y el sentimiento, del consciente y el inconsciente, del exceso y el defecto, de la tesis y la antítesis, de lo concreto y lo abstracto, del ser y no ser, del tercio excluso y el tercio incluso, en la tensiva armonía simultánea contradictoria heraclitoiana del antecedente y el consecuente de Heráclito, como cuando si margulléramos en el cleuasmo quiasmo río efesoíta de Heráclito en que un río no es dos veces el mismo río y es el mismo río las dos veces, lo que quedara demostrado tanto como la teoría general de la relatividad einsteiniana de Albert Einstein 1915, lo que quedara demostrado tanto como la teoría de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos coordinados complementarios de Maleo 2001, la poesía de Rudyard Kipling, queda demostrada la doble implicación de la estética y el entendimiento, de la belleza y la ciencia, de la poesía y la lógica, del pensamiento y el sentimiento con eclipse de Sol total de 1919, y como tiénese dicho, endespués, hemos de hablar, en este 2022, de Laozi Vallejo Ramos Sucre y Kipling.

Si hemos de hablar de Laozi Vallejo Ramos Sucre y Kipling, con el eclipse de Sol total de 1919, en este 2022. Entonces sea dicho que Laozi Vallejo Ramos Sucre y Kipling son contenidos que contiene el continente de la filosofía de Maleo 2001, la filosofía de las cuatro «E», la filosofía del entendimiento y la estética ética espiritual. Ergo vergo sea dicho que la teoría de los casos correlativos coordinados complementarios límite contradictorios caliginosos de equilibrio dinámico dialéctico difuso en el punto crucial decisivo inflexivo topológico borroso en el contradictorio medio maleoiano profundo de Maleo 2001 en la perogrullada primera vez de Perogrullo en el hoy es siempre todavía y el doctor Einstein no lo sabía, pese a que alumbro y deslumbro al mundo en 1919 con el eclipse de Sol total en que estaba demostrándose su teoría del campo unificado con la simultaneidad y la doble implicación de los contrarios encontrada en el habla de Laozi Vallejo Ramos Sucre y Kipling.

