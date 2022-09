Lanzarán videoclip animado del tema de Selena, «Salta La Ranita»

Entornointeligente.com /

Este martes se publicó a través de las redes sociales de Selena Quintanilla el primer adelanto del videoclip de «Salta La Ranita», el cual será el primer video musical animado de la cantante.

En el breve video de 12 segundos se puede ver a la versión animada de la bailarina, con su icónico jumpsuit morado, mientras baila en una selva muy colorida llena de animales y con una estética bastante mexicana.

Dentro de la descripción del post se lee «Selena, Salta La Ranita», su primer video musical animado. ¡Estrena muy pronto!», sin revelar mayor información al respecto.

El tema forma parte del disco «Moonchild Mixes», el cual fue lanzado el pasado 26 de agosto, conformado por diez canciones inéditas y tres remezclas.

Cabe mencionar que dichos temas fueron grabados cuando la intérprete de «Amor prohibido» tenía entre 13 y 16 años, por lo que se tuvo que llevar a cabo un gran trabajo de producción para que sonaran como recién hechas.

Sobre «Moonchild Mixes», Abraham Quintanilla, padre de Selena, declaró que «Eel público todavía la recuerda. No la han olvidado y han estado esperando un proyecto así».

