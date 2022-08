Lanzarán película sobre la historia de la empresa BlackBerry

Entornointeligente.com /

La película sobre BlackBerry dirigida por Matt Johnson plasmará la historia de la empresa desde su auge con los teléfonos hasta su declive.

La entrega llevará por nombre «BlackBerry» y está basada en el libro «Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry».

El cual fue escrito por los periodistas Sean Silcoff y Jacquie McNish y publicado en el 2012.

Por otra parte, la película estará protagonizada por Jay Baruchel y Glenn Howerton , quienes se apunta que interpretarán a Mike Lazaridis y Jim Balsillie, que dirigieron la empresa hasta su caída en el 2012.

Por otra parte, según apunta Variety, aún no hay fecha estimada de estreno del largometraje.

Pero se espera que la entrega narre la historia del nacimiento de la empresa y su auge con los teléfonos que muy pronto se convirtieron en los más populares y usados.

Hasta llegar a la caída de la popularidad de BlackBerry con la llegada de iPhone y sus teclados táctiles.

Con información de 800 Noticias.

Visite nuestra sección de Curiosidades

Para mantenerte informado y estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo y en el país, haz clic en el siguiente enlace. Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com