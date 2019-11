Lanzan señal de alerta por aumento del sueldo mínimo

Entornointeligente.com /

El aumento de la Remuneración Mínima Vital ( RMV ), anunciado por el Gobierno y que se formalizará a través de un Decreto de Urgencia a inicios del próximo año, ha generado diferentes observaciones de parte de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas ( Confiep ), así como de economistas y políticos.

Técnico En diálogo con Correo, la presidenta del citado gremio empresarial, María Isabel León , señaló que su sector apoya “que el aumento de la Remuneración Mínima Vital se realice de manera técnica y no política”.

En esa línea, destacó que el gremio dedicado a la pequeña y mediana empresa ( Pyme ), asociado a la Confiep, ha expresado su preocupación por “los posibles aumentos antitécnicos del sueldo”.

Asimismo, León explicó que el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), que reúne a los gremios empresariales, sindicatos y el Estado, ha venido trabajando, a través de una Comisión Especial, una fórmula que permita fijar un criterio técnico para definir el aumento del salario básico.

“Los sindicatos se retiraron de la mesa en julio último. Ante ello, el Ministerio de Trabajo comunicó que recibidos los aportes y no habiendo llegado a un consenso, tomaría la decisión para fijar técnicamente este tema”, explicó.

En ese sentido, señaló que la emisión del anunciado DU debe sutentarse en criterios objetivos y técnicos.

Para la titular de Confiep, el aumento de la RMV podría ser analizado por el nuevo Congreso de la República, debido a que el DU tiene previsto promulgarse el primer trimestre del 2020, fecha en la que ya habrá un nuevo Parlamento.

También sostuvo que existe una preocupación en los gremios empresariales por los cerca de 12 millones de trabajadores informales que hay en el país, debido a que ganan salarios por debajo del sueldo mínimo y no gozan de ningún tipo de beneficio.

“De la masa laboral formal que rondan los 4 millones 300 mil peruanos, solo un promedio de 17% (730 mil personas) ganan el salario mínimo vital o por debajo de este”, explicó.

Agregó que el promedio de salario en Lima en el 2018 fue de mil 685 soles, cifra por encima de los S/930 (sueldo mínimo).

Parámetros Por las características de la economía peruana, el economista Jorge González Izquierdo considera que es factible hacer incrementos de la RMV cada dos a tres años, pero recomienda que los aumentos no sean dramáticos y, de ser posible, que se efectúen en el segundo trimestre del año (2020) y no en el primero.

“En vez de hacerse en el primer trimestre, aconsejaría que lo hagan en el segundo trimestre, porque en junio recién se cumplen dos años (desde el último incremento). Creo que debería subirse 6%, llevarlo de S/930 a S/980, porque debería reajustarse de acuerdo al costo de vida en estos dos años y, segundo, el aumento en la productividad del trabajador que recibe sueldo mínimo”, indicó a Correo.

Cualquier aumento por encima de ese umbral sí sería perjudicial para la economía, agregó.

En cambio, Alonso Segura, exministro de Economía, consideró que no parece el mejor momento para este aumento, aunque saludó que, por primera vez, se vaya a debatir una metodología.

“La economía no está creciendo a su ritmo potencial. En esas circunstancias, con una RMV alta en comparación con los ingresos de una buena parte de la población, sobre todo fuera de Lima, solo eleva la valla para la formalidad. Esperaría que sometan a discusión esa metodología antes de simplemente fijar algo”, señaló.

Como la informalidad es alta en el Perú y la productividad laboral no lo es, considera que se puede elevar la cantidad de personas fuera de planilla. “Si estos aumentos no se condicen con mayor valor de producción de los trabajadores, lo que se termina generando es más informalidad, que en los tres últimos años no ha bajado; de hecho, ha subido”, advirtió.

En el corto plazo consideró que sí podría incrementarse el consumo, pero a costa de una distorsión porque la valla para pasar a la formalidad se eleva. “Entre los propios trabajadores, cuando hay un incremento de la RMV, hay ganadores y hay perdedores”, comentó.

De igual manera, González Izquierdo señaló que el incremento del consumo, de haberlo, será muy ligero por la poca cantidad de trabajadores formales con sueldo mínimo.

No será populista Por otro lado, la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, señaló que el aumento de la RMV no es una medida de carácter populista.

“Queremos que el anuncio del incremento de la remuneración mínima ahora, mañana o a futuro, no sea una medida que pueda tener carácter populista o que pueda ser utilizada por los futuros gobernantes con ese fin”, sostuvo.

A juicio de la titular de Trabajo, la propuesta del Gobierno no es nueva y que fue anunciada al inicio de su gestión.

“Es una medida que forma parte de una política que viene alentando las inversiones y la generación de empleo”, resaltó.

En otro momento, resaltó que su sector ha elaborado un informe en el que hay un rango de valores entre los cuales se mueve el eventual incremento de sueldo, “pero todavía no podemos ni anunciar la medida, ni en el tiempo, ni en el monto, porque respetamos el diálogo social”, acotó.

