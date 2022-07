Lanzan la primera hamburguesa 100% para perros

Entornointeligente.com /

La primera hamburguesa 100% para perros es validada por veterinarios y contiene pan 100% de avena, hamburguesa de tártaro de vacuno crudo, mantequilla de maní, hojas de espinaca y puré de zanahoria.

Solemos compartir la comida con el perro o perra de la casa. ¿Responsable o no? ¿Es apta nuestra comida para ellos? Esa fue la premisa con la cual Sorry Burger ideó un producto que apunta a ser tanto responsables como malcriadores de nuestras mascotas. Porque comer junto a tu perro es una real actitud dog lover.

«Compartir alimentos y momentos con nuestros seres queridos es un sentimiento propio del ser humano. Gran parte de las consultas veterinarias vienen asociadas a esta acción, al querer compartir algo que nos trae tan gratos momentos con nuestras mascotas, aunque no sea apropiado para ellas», comentó Cristóbal Reyes, médico veterinario.

«La invención de la Terry Burger es una innovación no sólo por lo llamativo y novedoso que pueda sonar una hamburguesa para perros, si no porque brinda la instancia de compartir un paseo, un break, un recuerdo, con algo diseñado especialmente para nuestras mascotas que está más allá de un producto hecho en casa. Una opción sabrosa y diseñada para los peludos de la familia, llena del amor que entrega la comida», sostuvo.

«Quisimos aventurarnos con algo fuera de la norma y crear Terry Burger, la primera burger hecha especialmente para perros, esta vez para sorprender no a través del paladar, sino que a nivel emocional a nuestros clientes dog lovers, quienes entendemos ven como parte fundamental de su familia a sus mascotas. Así, desde ahora y por tiempo limitado, podrán compartir y disfrutar de Sorry Burger junto a su mascota al mismo nivel», afirma Cristobal Barrera, burgermaker leader de Sorry Burger.

Si el año 2021 el delivery aumentó en 241% y sólo en comidas lo hizo en 175%, la primera hamburguesa 100% para perros es una respuesta para quienes quieren compartir una idea fresca y entretenida para fortalecer la relación con las mascotas más fieles y darse un gusto en casa, teniendo en cuenta que de acuerdo a cifras de Cadem 2022, el 92% de los chilenos consideran que su mascota es parte de su familia.

«Convertimos el comer junto a tu mascota en una experiencia que los une, por primera vez, en igualdad de condiciones. Esperamos que nuestros queridos Sorry, junto a nuestros hermosos Terry, disfruten de esta experiencia de edición limitada», comentó Cristobal Amthauer de Grupo Raya.

La preparación no contiene ingredientes dañinos, pero es importante considerar las tolerancias y alergias de las razas que van a consumir este alimento. De acuerdo con los especialistas a cargo de esta propuesta, lo ideal es que el perro no coma harinas y se sugiere armar una combinación de alimentos que no se cocinen, para no perder sus minerales y vitaminas.

