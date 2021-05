Lanzan la nueva serie «So You Think You Can Fight»

Entornointeligente.com / Nigel Lythgoe, el megaproductor de televisión y la fuerza creativa detrás de las poderosas franquicias de televisión mundial «American Idol» y «So You Think You Can Dance», une fuerzas con la plataforma de tecnología Triller Fight Club para crear una nueva serie, «So You Think You Can Fight”.

La serie semanal de una hora es parte de una nueva relación entre Triller Fight Club y Lythgoe; quien también se convierte en socio creativo, visionario y productor ejecutivo de Triller Fight Club y traerá sus célebres habilidades como productor de televisión y empresario de entretenimiento a eventos de Triller Fight Club.

El anuncio fue realizado conjuntamente por Lythgoe y Ryan Kavanaugh; copropietario de TrillerNet; que es la empresa matriz de Triller Fight Club y la aplicación global de descubrimiento de videos cortos y música impulsada por inteligencia artificial Triller.

“So You Think You Can Fight” seguirá en un formato similar a “So You Think You Can Dance”; pero con un toque único.

La serie emparejará a una celebridad estrella de acción con un luchador profesional; cada uno de los cuales seleccionará un boxeador aficionado a través de una búsqueda y competencia global de talentos, junto con la votación y participación de la audiencia.

Triller Fight Club Los concursantes seleccionados pasarán por un riguroso entrenamiento mental y físico ; enfrentándose entre sí con un ganador de cada categoría, peso ligero, peso pesado y MMA. Cada ganador pasará a una pelea profesional en un evento principal de Triller Fight Club que lanzará su carrera de boxeo profesional.

Como nuevo socio creativo y productor ejecutivo de los eventos de Triller Fight Club; Nigel será responsable de combinar la intensa competencia del boxeo de clase mundial con el entretenimiento por parte de estrellas de la música y celebridades mundiales para crear una experiencia de cuatro cuadrantes que define a Triller Fight Club.

Lythgoe ya está trabajando en el próximo evento de Triller Fight Club este 19 de junio en el loanDepot Park de Miami , que tendrá como tema “The Greatest Showman” en reconocimiento al showman actual del boxeo, el invicto Teófimo López , quien está poniendo sus cinco cinturones de campeonato en juego en la pelea principal contra el invicto George Kambosos Jr. por el título de campeón indiscutido de peso ligero del mundo.

El evento del 19 de junio hará historia al tener peleas por el título indiscutible tanto de hombres como mujeres en la misma cartelera por primera vez; con Franchon Crews-Dezurn enfrentándose a Elin Cederroos en una pelea por el título de cuatro cinturones en la cartelera principal.

Seguido por Evander Holyfield La cita será seguido por el evento de agosto de Triller Fight Club, en el que uno de los atletas más respetados y consumados del mundo, Evander “The Real Deal” Holyfield; la única persona en ganar el título mundial de peso pesado cuatro veces, regresará al ring para luchar contra Kevin McBride en una pelea de seis asaltos.

El veterano McBride (35-10-1) es mejor conocido por poner fin a la carrera de Mike Tyson en junio de 2005 cuando Tyson se retiró en la sexta ronda en Washington, DC.

La acción continuará en septiembre, cuando Triller Fight Club reciba el esperado regreso del propio Golden Boy, Oscar De La Hoya, en un enfrentamiento que se anunciará este verano .

«Gigante entre los gigantes» “Nigel Lythgoe es un gigante entre los gigantes, y su nuevo rol en Triller es un cambio total para nosotros”; dijo Ryan Kavanaugh.

“Nigel ha cambiado el rostro de la televisión basada en la competencia en todo el mundo ; no hay nadie mejor para ayudarnos a llevar la emoción de Triller Fight Club a nuestras audiencias globales, tanto a través de nuestra nueva y emocionante serie de transmisión como agregando sus habilidades de narración de historias visionarias. a nuestros eventos del Fight Club. No podríamos estar más emocionados de darle la bienvenida a Nigel al equipo de Triller”; destacó.

Boxeo y baile el mismo ritmo Snoop Dogg, socio de Triller Fight Club, señaló: “El boxeo y el baile comparten los mismos movimientos y el mismo ritmo , y quién mejor para llevar Fight Club al siguiente nivel que la persona que trajo al mundo ‘American Idol’ y ‘So You Think You Can Dance’; las plataformas icónicas de descubrimiento de talentos donde la música, la competencia, el movimiento y el espectáculo cuentan para la victoria, que en nuestro caso es con suerte por un nocaut”.

Nigel Lythgoe comentó: “Triller ha construido algo extraordinario y realmente tienen el dedo en el pulso de hacia dónde se dirige el entretenimiento de eventos en vivo . Como fanático de la música y el boxeo de toda la vida, estoy encantado de subir al ring con Ryan, Snoop y todo el equipo de Triller para unirme a su viaje disruptivo e innovador. Todos están luchando por algo en este mundo y estoy emocionado de contar las muchas historias fascinantes detrás de los guantes levantados”; comentNigel Lythgoe comento.

Gran trayectoria Nigel Lythgoe es el cocreador, productor ejecutivo y juez principal de “So You Think You Can Dance” de Fox, que se lanzó en 2005; produjo “Pop Idol” en el Reino Unido y su edición estadounidense, “American Idol” , que ayudó a cambiar el rostro de la telerrealidad estadounidense.

Nigel comenzó su carrera como bailarín y luego como coreógrafo, y eventualmente coreografió más de 500 programas de televisión . Pasó a producir televisión como director de entretenimiento y comedia en London Weekend Television; donde encargó y produjo programas de televisión legendarios como “Gladiators” (producido como “American Gladiators” en los EE. UU.) Y “Blind Date”.

Se espera que “So You Think You Can Fight” se lance a finales de este año en la nueva plataforma de transmisión en vivo de Triller, Triller Verzuz TV, que se formó a través de las recientes adquisiciones de TrillerNet de Swizz Beatz y el innovador canal de transmisión en vivo de Timbaland, Verzuz; el principal canal mundial de transmisión de eventos en vivo, FITE (FITE.tv).

Inspirada en el boxeo La nueva serie está inspirada en la creciente popularidad del boxeo entre los Millennials y la Generación Z y en la exitosa expansión de Triller al boxeo, que comenzó con la ahora legendaria pelea y espectáculo musical de Mike Tyson vs. Roy Jones Jr .; que rompió récords de Pay Per View digital en Noviembre de 2020.

Formalizado como Triller Fight Club en asociación con Snoop Dogg, el siguiente evento fue la pelea de PPV de Jake Paul vs. Ben Askren del 17 de abril; que se convirtió en uno de los eventos deportivos más comentados, más apostados y más pirateados de 2021.

El PPV contó con nueve peleas adicionales, así como actuaciones de las superestrellas de la música Justin Bieber, Ice Cube, Snoop Dogg, The Black Keys, Doja Cat, Saweetie, Diplo, Major Lazer y comentaristas como Pete Davidson de “SNL” y las estrellas de internet Charli y Dixie D’Amelio.

Música y boxeo Triller Fight Club se basa en un nuevo enfoque para el entretenimiento de cuatro cuadrantes ; reuniendo a los fanáticos de la música y el boxeo para una experiencia de entretenimiento sin precedentes.

Lanzado en 2020 con la pelea de PPV de Tyson vs. Jones , que rompió todos los récords de PPV de pelea digital y se convirtió en el octavo PPV de pelea más exitoso de la historia.

Triller Fight Club ha continuado evolucionando hasta convertirse en la visión de los fundadores Ryan Kavanaugh y Snoop Dog.

Triller Fight Club está redefiniendo el deporte del boxeo como una propiedad mediática al combinar algunos de los mejores talentos de la música y el entretenimiento del mundo con una lista cada vez mayor de atletas de élite, telegénicos y eclécticos; incluidas leyendas de su disciplina y estrellas emergentes de todo el mundo.

About TrillerNet Triller Fight Club es propiedad de TrillerNet; la primera empresa de su tipo que consolida plataformas de contenido y tecnología para liderar el cambio a Internet 3.0.

TrillerNet combina la cultura de la música con los deportes, la moda, el entretenimiento y los influencers a través de una vista de 360 ​​grados del contenido y la tecnología que posee la popular aplicación Triller utilizada por músicos, celebridades, atletas y creadores de cultura en general, tiene más de 300 millones de usuarios en todo el mundo.

La aplicación Triller, a diferencia de otras aplicaciones populares de videos cortos con las que a menudo se compara, alienta a sus usuarios a publicar el contenido creado en la aplicación en otras plataformas de redes sociales y sitios web .

Utiliza tecnología patentada de aprendizaje automático e inteligencia artificial; que está vinculada de forma única al contenido en lugar del usuario.

Al rastrear el contenido, Triller permite a sus creadores de tendencias y usuarios impulsar su contenido de manera viral a sitios y redes afiliados y no afiliados que llegan a cientos de millones de usuarios adicionales.

Desarrolla campañas de gran éxito Los datos y la información recopilada de la red Triller, sus creadores, artistas y usuarios (de la aplicación y fuera de la red) se utilizan para programar contenido de formato más largo; conectar a los usuarios en la web con el contenido y brindar oportunidades sin precedentes de participación y monetización.

TrillerNet ha desarrollado campañas de gran éxito que comienzan con la aplicación y continúan en todo el ecosistema de contenido y tecnología con algunas de las marcas más importantes del mundo; como Pepsi, McDonalds, Weedmaps, DraftKings, L’Oreal y muchas otras.

Además, ofrece a las marcas una solución de contenido y tecnología única; que incluye acuerdos directos con influencers y celebridades.

Este viaje de contenido de marca comienza con videos de formato corto y puede expandirse fácilmente a contenido valioso de formato largo distribuido a través de Triller Network; como eventos de boxeo en vivo y PPV de música, desfiles de moda y contenido de realidad episódica en TrillerTV.

Más de 65 programas originales Algunos de los más de 65 programas originales de TrillerTV de media hora incluyen «Ask a DAM Question» de la familia D’Amelio, Jennifer Lopez In The Morning, Jake Paul: Staying On Top, 2 Chainz Let’s Do It, DJ Khaled’s Spreading Love, Hype House’s Thomas Petrou’s Coffee Talks, Josh Richards’ Josh Pong, Ur Lov’d: the Noah Beck Show, Fat Joe’s Masterclass, The Perez Hilton Show, y Violet Benson’s Too Tired To Be Crazy; entre otros.

TrillerNet también es propietaria de Verzuz , la enorme plataforma de transmisión de música en vivo lanzada por Swizz Beatz y Timbaland, y Triller Fight Club (www.TrillerFightClub.com); que se lanzó el año pasado con la exitosa pelea Tyson-Jones que rompió récords digitales de PPV.

Otras participaciones incluyen la plataforma líder de participación del cliente impulsada por inteligencia artificial Amplify.ai, y FITE; la principal plataforma de transmisión de eventos en vivo y PPV, AVOD, SVOD.

ACN/MAS/NP

No deje de leer: ¡Ella es la afortunada! Se casó el Canelo Álvarez y así fue la boda

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN

LINK ORIGINAL: ACN

Entornointeligente.com