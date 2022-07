Lanzan campaña «La trata de personas es explotación humana ¡No la permitas!»

Entornointeligente.com /

La iniciativa la impulsa con el Grupo RPP y busca informar a la ciudadanía sobre cómo puede identificar, prevenir y denunciar los casos de trata de personas. El director ejecutivo de CHS Alternativo, Ricardo Valdés, explicó que la trata de personas es la explotación de un ser humano por otro ser humano que lucra y se beneficia económicamente. «La víctima muchas veces no es consciente de su situación de explotación, porque existe un aprovechamiento de una serie de condiciones de vulnerabilidad, como necesidad de trabajo, y caen con falsas oferta de trabajo o establecen una relación con su explotador», indicó. Puede leer: Mimp realiza seminario internacional sobre trata con fines de explotación sexual La trata impacta en las víctimas, no solo porque ven sus proyectos de vida truncados, y en muchos casos de manera permanente, sino porque además, no logran el acceso a la justicia , agregó Valdés. «A la impunidad, se suma que no existe un registro único de víctimas de trata de personas . No existe un canal que sistematice las estadísticas y el impacto de las distintas modalidades del delito», precisó. La directora de programas y proyectos, Mercedes Arce, refirió que otra problemática que afecta la lucha contra la trata de personas es que no hay un enfoque centrado en la víctima cuando esta es rescatada . Puede leer: Ministerio Público atendió más de 8,800 denuncias de trata de personas entre 2015 y 2021 «A la víctima se le ubica en albergues o casas de acogida, donde no siempre se garantiza que lleve un proceso de recuperación y reinserción. Además, en muchos casos retorna a su familia, donde están sus victimarios, y vuelven a caer en manos de los tratantes y al círculo de donde escapó». Por su parte, Jorge Abarca, gerente general de Grupo RPP, señaló que el objetivo de la campaña comunicacional es llevar información para que la población entienda qué es la trata de personas, la identifique, denuncie y contribuya a desaparecer ese delito. Cifras de nacionales La trata de personas sigue presente y creciendo en el Perú. Según cifras oficiales del Ministerio Público, en el Perú durante el 2021, un total de 2,611 personas fueron víctimas de este delito . Puede leer: Niñas, adolescentes y mujeres tienen mayor riesgo de ser víctimas de trata de personas De esa cantidad, el 83% (2,163) fueron mujeres y el 25% (651) menores de entre 6 y 17 años. Ni siquiera la pandemia pudo frenar esta actividad ilegal, donde se capta, transporta, traslada, recibe y/o retiene a una persona para explotarla con distintos fines. También reportó que, pese a la cantidad de víctimas registradas en el último año, solo hubo 72 sentencias condenatorias y 23 absolutorias. Asimismo, el Ministerio Público informó que los casos denunciados de trata de personas ocurren mayoritariamente en Lima (21.3%), Madre de Dios (9%), Loreto (7.5%), Puno (6.6%) y Cusco (5.4%) . Las finalidades más recurrentes de este delito son la explotación sexual y laboral. Sin embargo, también pueden tener como objetivo la venta de niños, la mendicidad o la extracción o tráfico de órganos y tejidos humanos, precisó la institución. Más en Andina: ?? Hoy en el programa «Viaja seguro con @sutranperu » conversaremos con especialistas sobre las acciones que se están tomando contra la trata de personas. Síguelo desde las 4:30 p.m. aquí https://t.co/ksaX6NUT6O pic.twitter.com/xyT0IyDMfS

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 15, 2022 (FIN) NDP/ SMS Publicado: 25/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com