Lanzan campaña #AmigoInvisible a favor de donación de órganos

Entornointeligente.com /

El lanzamiento de la campaña se realizó durante la conferencia de prensa en la SNJ, ocasión en que hablaron de la iniciativa, el ministro de la Juventud, Edgar Colmán; el director del INAT, doctor Gustavo Melgarejo; Tatiana Benítez, joven trasplantada del corazón a la edad de 6 años, y Carlos Cáceres, familiar de un donante.

La propuesta de la campaña es sumarse al challenge en Instagram, subiendo a la historia el template #AmigoInvisible para sentar una postura solidaria sobre la donación voluntaria de órganos y arrobar a un amigo para que se convierta también en un amigo invisible donante. Solo hay trasplante si hay donante, y un amigo invisible donador puede mejorar la vida de hasta 10 personas más.

La campaña insta a expresar el deseo de ser donante, comunicando la decisión a la familia. Para ello, el Ministerio de Salud establece los pasos a seguir. Tras la comunicación a los seres queridos, a cualquier centro asistencial, al INAT; por teléfono: 021 286337 o al email [email protected], o al gestionar la Cédula de Identidad Policial.

Homenaje a Martín Soel

El ministro Colmán recordó a los padres del niño Martín Soel, fallecido en esta semana a la espera de un corazón, por ello, se realiza una campaña de concienciación dirigida a todos los paraguayos, en especial a los jóvenes de expresar la voluntad de ser donante, informando a los familiares.

«Kiko es uno de esos jóvenes que luchan por su sueño, y uno de esos sueños en vida se llamaba Martin Soel…, decidimos iniciar esa campaña hace unas semanas, buscando que la donación de órganos sea una cuestión cultural que sea parte de todos nosotros los paraguayos y en especial de los jóvenes. Entender que donar una parte de nuestro ser o nuestro ser querido es el mejor regalo que una persona puede dar, y que el amigo invisible es aquel que puede tomar esa decisión y puede recibir también un trasplante», expresó.

Manifestó que ese juego que se hace cada 30 de julio, del amigo invisible, en el trabajo, el colegio, las universidades, para brindar un regalo especial, permita generar conciencia.

«Que Paraguay pueda decir sí a la donación de órganos y tener como un amigo de verdad a aquella persona que de lo más profundo de su ser hace conciencia e invita a otros jóvenes a ser parte de esta campaña de donación. En homenaje a Martincito queremos hacer este lanzamiento, esta campaña. Yo se que no llegó tarde, llegó en el momento justo, que hoy la juventud festeje el día del amigo siendo donantes y regalando vida a quienes necesitan», remarcó.

Campaña con contenido humano

El director del INAT, doctor Gustavo Melgarejo, por su parte, señaló que la única forma de que el país crezca en la donación de órganos es con la unión, con el pensamiento y con la virtud que tiene el paraguayo de ser solidario.

«Esta campaña tiene un alto contenido humano y sobre todo expresar el altruismo que significa hacer el bien sin mirar a quien, y la donación y el trasplante tiene esa cualidad y que beneficia a la familia que dona y ni que decir a esa persona que hasta el último suspiro espera que aparezca su donante», añadió.

Hoy que estamos cerca de un día tan importante como el día de la amistad, y para cualquier persona trasplantada su donante es su mejor amigo, enfatizó.

Tatiana Benítez dijo que su corazón late por dos, por su donante y por ella, e instó a sumarse a la campaña, llenando el formulario, porque hay muchos niños y personas que están en lista de espera y conectadas a una máquina.

«Yo me siento muy agradecida con la familia de mi ángel donante, que en este caso es mi amigo invisible, porque, no solamente me regaló ese corazoncito nuevo, me regaló una nueva oportunidad de vida, la oportunidad de volver a abrazar a mis familiares, a volver a la escuela, representar a mi país, de practicar un deporte, de entrar en la universidad, y ahora terminar una carrera de trabajar, y seguir haciendo campañas a favor de la donación de órganos», añadió.

Carlos Cáceres así mismo relató su historia de vida, cuando su esposa Aurora tuvo un ACV, y que a partir de sus órganos, pudo dar vida a otras personas.

«Vos podés ser un héroe o una heroína, lo único que tenés que hacer es hablar con tu familia, si tenés el deseo de superar a la muerte, y si Dios lo dispone, vas a tener la oportunidad de seguir haciendo el bien por más de que ya no estés en este mundo como persona, pero sí van a quedar tus tejidos, tus células, tu ADN, haciendo milagro en otras personas que vos no conocés», concluyó.

LINK ORIGINAL: Hoy.com.py

Entornointeligente.com