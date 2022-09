Lanzan becas para estudiar programación web en escuela internacional de tecnología

Entornointeligente.com /

Para el 2024 en Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador se requerirán más de 400 mil expertos en tecnología, así lo advirtió la Comunidad Andina. Es por esta razón que Coding Dojo , academia de programación y ciencia de datos nacida en Silicon Valley con más de 10 años de experiencia a nivel mundial, y ahora en Perú; viene formando de manera intensiva – en 16 semanas part time- más profesionales en este campo. Lee también Becarán a jóvenes para estudiar programación en escuelas internacionales de tecnología En diálogo con la agencia Andina , Sebastián Espinosa, director ejecutivo de Coding Dojo para Latinoamérica, explica que con el programa online que han desarrollado una persona – sin experiencia previa en programación web – puede convertirse en cuatro meses en un desarrollador Full-Stack, es decir crear una aplicación o página web de principio a fin. » Queremos mostrar una alternativa de educación no tradicional , dirigida para los que buscan estudiar en un corto periodo de tiempo una carrera muy demandada y rentable. Nuestra tasa de empleabilidad supera el 85% y muchos de nuestros graduados actualmente trabajan en empresas como Google , Apple, Amazon y startups de Latinoamérica», señala Espinosa. El programa es online e incluye clases en vivo, desarrollo de portafolio personal, asesoría laboral, networking, entre otros. El costo de toda la carrera es de 3000 dólares con facilidades de pago durante el programa y hasta después de haberlo concluido. Sin embargo, con el objetivo de darle la oportunidad al talento peruano, la escuela de programación web y ciencia de datos, Coding Dojo, lanza un programa de becas. Lee también ¡Nueva tendencia en Twitter! ¿Por qué se publican mensajes con una sola palabra? «Serán 15 becas parciales al público en general y 5 integrales para las jóvenes que desean abrirse paso en este campo donde actualmente más del 70% de programadores web son varones», detalla Espinosa. Para postular al programa hay plazo hasta fines de octubre y solo deben ingresar a la página web aquí . Como primer paso los postulantes deberán escribir un ensayo donde especifiquen por qué desean estudiar la carrera de programación web, luego deberán pasar una serie de filtros y entrevistas. » Hay una necesidad de programadores en todo el mundo . Un claro ejemplo es la empresa Saga Falabella que ha tenido que crear una agencia en la India para formar desarrolladores web porque no encontraban en América Latina, la necesidad es enorme y las oportunidades laborales son muy grandes», comenta. El representante de Coding Dojo en Latinoamérica también refiere que un programador web junior – alguien que recién está empezando – puede ganar entre 800 y 1000 dólares en las grandes empresas tecnológicas. «El cielo es el límite», refiere. «No tengan miedo para aprender programación o ciencia de datos, no es algo para genios. Se necesita tiempo, dedicación y esfuerzo. Manos a la obra para aprender», concluye. Revisa más noticias sobre ciencia, tecnología e innovación en la Agencia Andina y escucha historias inspiradoras en Andina Podcast. Más en Andina: ?? ¡Nueva tendencia en Twitter! ¿Por qué se publican mensajes con una sola palabra? https://t.co/bX6SCPgAUW pic.twitter.com/IdP9gWbNWh

Publicado: 2/9/2022

