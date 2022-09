lanzamiento, precios, colores y características

Entornointeligente.com /

Mira los nuevos iPhone 14 de Apple 1:54 (CNN Español) — Cada año, Apple sorprende con una serie de productos nuevos y 2022 no fue la excepción. Desde Cupertino, California, Tim Cook presentó el Apple Watch Series 8, un nuevo Apple Watch SE, el Apple Watch Ultra, una nueva generación de AirPods Pro y, como se esperaba, la nueva serie de iPhone 14.

«Estamos aquí para hablar sobre tres productos que se han vuelto esenciales en nuestras vidas», dijo Cook. «Y hoy vamos a hacer que estos productos y estas experiencias sean aún mejores».

La nueva línea de teléfonos inteligentes, que conforman el iPhone 14, iPhone 14 Plus, el iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, promete mejores fotografías con la cámara frontal gracias a su tecnología Photonic Engine, que ofrece colores más brillantes en condiciones de poca luz. Y cuando se trata de video, Apple incorporó un nuevo modo de estabilización más avanzado.

Tanto el iPhone 14 como el iPhone 14 Plus, cuentan con un sistema de dos cámaras, gran angular y ultra gran angular, de 12 MP cada una. A diferencia de los modelos del año pasado, la gran angular de los 14 tiene un sensor más grande para captar 49% más luz.

Por su parte, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max —que presumen una ausencia de muesca o notch — tienen una cámara gran angular de 48 MP con una resolución hasta 4 veces mayor; ultra gran angular de 12 MP; y teleobjetivo de 2x y 3x de 12 MP.

(Apple)

En el interior se encuentra la cámara TrueDepth e incluye una función completamente nueva que Apple llama «Dynamic Island», que muestra los widgets interactivos en la pantalla de bloqueo y el acceso a controles de música, temporizador y otras funciones.

La compañía también presentó una característica de conectividad satelital que se esperaba desde hace mucho tiempo: Emergency SOS vía Satellite. La herramienta está destinada a ayudar a las personas a comunicarse cuando su servicio celular no funciona, una tecnología que Apple prometió hacer realidad hace años.

Al hablar de conectividad, Apple anunció que su nueva línea de iPhone eliminará la necesidad de una tarjeta SIM física y la sustituirá por una tarjeta digital «e-SIM». Así los usuarios en Estados Unidos podrán almacenar múltiples e-SIM y tener varios planes celulares y números telefónicos en un mismo teléfono.

Apple dijo que todos los modelos de EE.UU. dejarán de tener una entrada SIM física.

¿Cuánto cuesta el iPhone 14? El iPhone 14 es el modelo estándar con pantalla de 6,1 pulgadas y tendrá un precio inicial de US$ 799, el mismo precio base del iPhone 13 del año pasado pero con todas las funciones nuevas. El iPhone 14 Plus , con una pantalla de 6,7 pulgadas, tiene un precio inicial de US$ 899.

El iPhone 14 y el iPhone 14 Plus estarán disponibles en capacidades de almacenamiento de 128 GB, 256 GB y 512 GB.

El iPhone 14 Pro, con una pantalla de 6,1 pulgadas tiene un precio inicial de US$ 999, mientras que el iPhone 14 Pro Max con una pantalla de 6,7 pulgadas, es el teléfono más poderoso de Apple y tendrá un precio inicial de US$ 1.099.

El iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max estarán disponibles en capacidades de almacenamiento de 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB.

¿Cuáles son las opciones de color para cada modelo?

iPhone 14: medianoche, morado, blanco estelar, azul y rojo iPhone 14 Plus: medianoche, morado, blanco estelar, azul y rojo iPhone 14 Pro: negro espacial, color plata, color oro y morado oscuro iPhone 14 Pro Max: negro espacial, color plata, color oro y morado oscuro ¿Cuándo se puede comprar el iPhone 14? La preventa de los nuevos iPhone 14 y iPhone 14 Plus comienza el 9 de septiembre a las 5:00 a.m. (hora de Miami). El iPhone 14 estará disponible el 19 de septiembre, mientras que el modelo 14 Plus estará disponible a partir del 7 de octubre.

Los pedidos anticipados del iPhone 14 Pro y 14 Pro Max comienzan el 9 de septiembre y los teléfonos estarán disponibles el 16 de septiembre.

Uriel Blanco y Samantha Murphy Kelly colaboraron a este reporte.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com