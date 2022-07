Entornointeligente.com /

Lanzamiento de «Relatos de tanto tiempo» de Jaime Hales

Jueves 21 de julio – 19:30 horas. Vía Zoom. Inscripciones en [email protected] El libro reúne dieciocho cuentos y relatos escritos por el autor a lo largo de su vida, algunos inéditos. Tratan de la vida: amor, política, erotismo, muerte, reencarnación, temas por los que fluctúa su interés. La pluma de Jaime Hales se desliza con agilidad por historias diversas, construidas desde la combinación de experiencias, sueños, cultura e imaginación.

El libro será presentado por Juan Mihovilovich y María Teresa Cárdenas.

«Cumplí 74 y estoy en el año 75 de mi vida. La miro y me siento feliz. No diré que ha estado exenta de penas y derrotas. Pero esos dolores, fracasos, debilidades y errores quedan en segundo plano no sólo por la enseñanza que de ellos emanaron, sino por la cantidad de cosas hermosas que me han sucedido, entre las cuales están estas obras y el amor», dice Jaime Hales en el prólogo de este nuevo libro que reúne textos escritos desde su adolescencia, como el relato inicial en el que nos cuenta sobre su visión de Chile como estudiante de derecho.

Es una invitación a pasear por distintas emociones. En Carta de noche nos inunda la tristeza. Fue escrita en la noche del 10 de septiembre de 1986, al día siguiente en que Pepe Carrasco Tapia fue encontrado asesinado en el exterior del cementerio Parque del Recuerdo, luego de haber sido secuestrado en la madrugada del 8 de septiembre. En La Fenicia de Gonzalo Rojas , el autor juega, basándose en el poema Qedeshím Qedesóth publicado en el libro El Alumbrado , 1986, y leído por el propio Gonzalo Rojas en diversos eventos universitarios en los que Hales estaba presente. Y por supuesto hay amor y erotismo, en algunos relatos como en Y nos dieron las diez , Carta de amor y La habitación 314 , entre otros.

El lector se podrá entretener y emocionar con cada uno de los relatos e identificar con la prosa lírica de un escritor que narra sin dejar de lado la poesía que ha marcado su existencia.

Jaime Hales, nacido en marzo de 1948, publicó su primer libro en 1965. Con la sola interrupción de esos años en que había que pedir permiso para publicar, no ha dejado de hacerlo con una frecuencia poco común. Poeta, narrador, ensayista de temas holísticos, políticos, académicos, ha ido realizando su tarea de comunicar y aportar a la sociedad.

Abogado de derechos humanos durante la dictadura en Chile, Terapeuta de Vida Pasada, tarotista, fundador de instituciones académicas y profesor, consultor en temas educacionales, ha sido dirigente de los escritores chilenos y de los abogados. El amor, con sus dimensiones de esperanza, decepción, dolor y alegría, con erotismo e ingenio, es su tema principal. Su poesía es apasionada y realista, sus textos políticos son audaces y propositivos, sus relatos combinan ficción y testimonio. Como un mago, saca las palabras de sus labios y sus manos y se plasman en la variedad de sus obras.

