ROMA, 31 AGO – Con l’inflazione che, secondo le stime preliminari dell’Istat, «balza ad agosto all’8,4% su base annua, le chiacchiere non servono. Così non si regge. Il decreto aiuti bis mette risorse inadeguate per i lavoratori e i pensionati: c’è bisogno subito di un intervento urgente per tutelare salari e pensioni già impoveriti». Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. (ANSA).

