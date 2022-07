«Lamento que se lo haya perdido»: Orsi a Lacalle Pou tras pedido de opinión sobre TLC

Entornointeligente.com /

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou , señaló este martes que le había dicho al intendente de Canelones, Yamandú Orsi , que estaba esperando su declaración a favor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con China . Poco después, Orsi le respondió en su cuenta de Twitter: «Ayer opiné, lamento que por no escuchar M24 se lo haya perdido».

El intendente se refirió a una entrevista que hizo este lunes con el programa Nada que Perder en la radio M24, en la que habló de diversos temas, entre ellos, el TLC con China. Sin embargo, no se pronunció a favor del acuerdo.

Hoy el presidente me reclamó en su discurso ante la Unión de Exportadores que me expidiera sobre el TLC con China. Ayer opiné, lamento que por no escuchar M24 se lo haya perdido. https://t.co/D234JBe9zE

— Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) July 26, 2022 En el programa, Orsi fue consultado respecto al anuncio de que se finalizó el estudio de factibilidad con China. «Hay cosas que no las entiendo y otras que no las sé. Yo no sé el preestudio este qué es lo que dice, entonces yo no puedo opinar sobre cómo viene el tema con China si no se dio a conocer», dijo.

El intendente también opinó: «No me imagino un Uruguay separado de la región. Puede ser una linda señal de ‘qué guapos que somos’ ¿no? ‘ah, mirá cómo nos cortamos solos, qué barbaro'».

«Ahora, la realidad es la realidad. Tenés al costado 200 millones de habitantes, un mercado brutal, y otro de 50 (millones). Solo hay que imaginarse si algún país grande en este mundo donde tenés dos potencias que hoy se disputan mercado, si China o cualquiera, tuviera la necesidad de un mercado, de articular, va a tener que pensar mucho. Pienso que va a llevar muchas horas de análisis del Partido Comunista Chino si se hacen alianzas con un país de 3 millones o con una región de 260 millones de habitantes. Es medio insólito ¿no?», apuntó.

«Estoy seguro de que va a haber o no va a haber acuerdos extrarregionales. Pero es con la región, y va a pasar que va a ser con la región. Por más que hagamos gárgaras de que somos unos ‘crá’ y que nosotros en el barrio somos… no», continuó el intendente.

«Lo que se haga con países nada menos que como China, es difícil de imaginárselo extrarregión», resumió.

Además, Orsi destacó que «todo Tratado de Libre Comercio trae dolores y heridas». «Eso hay que analizarlo bien», opinó. «Como señal, mostrarnos que nos separamos (del Mercosur) y que estamos solos a mí me preocupa», aseguró.

«El gobierno no desaprovecha ninguna oportunidad en el Mercosur de patear el tablero y aparecer como los distintos. A veces no sé si se hacen gestos para la política exterior o son gestos para adentro y eso es lo que me preocupa», concluyó.

