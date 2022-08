LaLiga: Cómo ver Barcelona vs. Real Valladolid por ESPN+

Entornointeligente.com /

Robert Lewandowski, delantero centro de Barcelona y Polonia, celebra después de marcar el primer gol de su equipo durante el partido de LaLiga entre Real Sociedad y FC Barcelona en el Reale Arena el 21 de agosto de 2022 en San Sebastián, España. Jose Hernandez/Anadolu Agency via Getty Images Barcelona vs. Real Valladolid es el partido de la semana play 1:49 Robert Lewandowski: para esto lo incorporó el Barcelona, ¿o no? Los goles del delantero polaco en la segunda jornada de LaLiga.

El partido de la semana en LaLiga para esta tercera fecha es el enfrentamiento entre Barcelona y Real Valladolid en el Nou Camp. La gran incógnita es si el Barça ha encontrado su ritmo y está listo al 100% para pelear por el título de aquí en adelante. Llegarán tal vez algo cansados luego de disputar — y empatar a 3 — un amistoso ante el Manchester City a mitad de semana, pero buscarán su segunda victoria al hilo en la Primera División.

Selecciones Editoriales El 1×1 del Barça vs. la Real Sociedad 3d Jordi Blanco | ESPN Digital Ansu Fati y los protagonistas de la goleada del Barça 3d Jordi Blanco | ESPN Digital Equipos de México no han buscado fichar a Andrés Guardado 5d Graciela Reséndiz 2 Relacionado Luego de un inicio de temporada menos que impresionante, con un empate sin goles en casa frente al Rayo Vallecano , el gigante llamado Robert Lewandowski despertó con sus primeros dos goles por el conjunto culé el pasado domingo. El polaco ayudó a guiar al club a la victoria 4-1 sobre la Real Sociedad . Sin embargo, la máxima estrella del partido lo fue Ansu Fati . Ingresó apenas al minuto 63, y en la última media hora asistió para dos goles — incluido el segundo de Lewa — y anotó uno.

El marroquí Anuar fue autor del único gol del Real Valladolid hasta el momento, en el empate a 1 ante el Sevilla en la segunda fecha, luego de haber sufrido una goleada 3-0 a manos del puntero Villarreal . Necesitarán más poder ofensivo para luchar contra la maquinaria inspirada del Barcelona en el Nou Camp.

Imperdible: Real Betis vs. Osasuna Hay cuatro equipos con marca perfecta después de las dos fechas iniciales. El puntero Villarreal no solo llega a esta fecha sin derrotas, sino que ha anotado cinco goles sin permitir gol y enfrenta al sotanero Getafe , que solo ha marcado un gol esta campaña y le han encajado seis tantos en dos partidos; parece apuesta bastante segura que el submarino amarillo dominará a su rival aunque sea fuera de casa para aumentar su saldo a nueve puntos. Igualmente, el Real Madrid llega con 6 puntos y se medirá al Espanyol , que sumó apenas 1 punto en las primeras dos jornadas, así que su tarea se divisa fácil.

Por tanto, hemos optado por un partido más ‘interesante’ como el segundo en la lista para ver esta tercera jornada de LaLiga. Los otros dos equipos con marca perfecta se topan este viernes en el arranque de la fecha 3 de LaLiga. El Real Betis de Manuel Pellegrini recibe al Osasuna en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla en lo que puede considerarse uno de los partidos más atractivos de la jornada. Son dos equipos de calidad que finalizaron en el top 10 de las posiciones finales la temporada pasada — Real Betis fue quinto y Osasuna décimo.

Borja Iglesias encabeza, por ahora, la tabla de goleadores de LaLiga, ya que es el único jugador con tres dianas. Marcó un tanto en la goleada del Betis sobre el Elche por 3-0 en la primera fecha y anotó ambos goles en la victoria del sábado pasado ante el Mallorca . El español será un arma letal en la cancha por los verdiblancos, junto a Juanmi , quien tuvo doblete en aquel triunfo sobre los ilicitanos.

Esta será el primer partido fuera de casa para el Osasuna en la temporada 2022-23. Viene de vencer al Sevilla en la primera fecha por 2-1 y al penúltimo en la tabla, Cádiz , por 2-0, el sábado pasado. En ambas ocasiones contaron con un gol del argentino Ezequiel Ávila . El ‘Chimy’ recibió pase del veterano Rubén Peña en la primera jornada y anotó de penal en la segunda.

¿Acaso alguno se llevará la victoria y seguirá con marca perfecta… o se conformarán con el empate y le abrirán la puerta a que el Villarreal y/o el Real Madrid los dejen atrás al alcanzar los 9 puntos?

Jornada 3 de LaLiga por ESPN+ Viernes 26 de agosto

Girona vs. Celta de Vigo 2:00 p.m. ET Real Betis vs. Osasuna 4:00 p.m. ET Sábado 27 de agosto

Elche vs. Real Sociedad 11:30 a.m. ET Rayo Vallecano vs. Mallorca 1:30 p.m. ET Almería vs. Sevilla 4:00 p.m. ET Domingo 28 de agosto

Getafe vs. Villarreal 11:30 a.m. ET Barcelona vs. Real Valladolid 1:30 p.m. ET Espanyol vs. Real Madrid 4:00 p.m. ET Lunes 29 de agosto

Cádiz vs. Athletic Bilbao 2:00 p.m. ET Valencia vs. Atlético de Madrid 4:00 p.m. ET

