Lakers oficializan la llegada del mexicano Juan Toscano-Anderson

Oficialmente, el alero mexicano Juan Toscano-Anderson es jugador de Los Angeles Lakers.

Este viernes por la noche, a través de sus redes sociales, los Lakers anunciaron la llegada del ex jugador de los vigentes campeones de la NBA, Golden State Warriors.

En días pasados, la agente de Toscano-Anderson, Erika Ruiz, confirmó a ESPN el acuerdo entre el mexicano y el equipo de Los Angeles.

Toscano-Anderson pasó las últimas tres temporadas con los Golden State Warriors, ganando el título de la NBA en el 2022. Jugó 73 partidos en la temporada recién concluida, promediando 4.1 puntos y 2.4 rebotes por partido.

El alero de origen mexicano surgió como una opción de banca regular para los Warriors, jugando sólo 66 juegos en sus dos primeras temporadas antes de la carrera por el título de la NBA de esta campaña.

Toscano-Anderson no fue seleccionado en el draft procedente de la Universidad de Marquette y jugó en la Liga Mexicana desde el 2015 hasta el 2018 antes de unirse a los Santa Cruz Warriors de la G League después de una prueba local.

OFFICIAL: Juan Toscano-Anderson now hooping for the #LakeShow pic.twitter.com/7GTyBCW0PZ

— Los Angeles Lakers (@Lakers) July 2, 2022

