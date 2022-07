Lagos Weber y dichos de Boric: «Hay un giro respecto a lo que él y varios veníamos planteando, que la opción del 4-S era binaria»

Entornointeligente.com /

«Desde el Presidente habló el viernes hasta hoy la mañana, hay todo tipo de interpretaciones. Lo que queda claro es que no fui indiferente a las declaraciones. Hay un giro respecto a lo que él venía planteando, el Gobierno y varios de nosotros: que la opción del 4 de septiembre era binaria, Apruebo o Rechazo».

Con esas palabras, el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber , abordó en EmolTV el llamado «Plan B» del Gobierno, luego que el Mandatario señalara en entrevista con el matinal Mucho Gusto que, de ganar el Rechazo, había que convocar a una nueva Convención Constitucional, en sus palabras: «partir de cero».

«El viernes nos enteramos que hay un plan B, y parece que fuimos muchos quienes nos enteramos. Esta es una definición que tomó el Presidente, que está en su derecho, pero sorprendió, porque hay un giro muy fuerte. El giro no es defender el texto, que es lo que veníamos haciendo los del Apruebo, ahora el debate, como quedó instalado a mi juicio, es que acá se nos dice o aprueban o nos enfrentamos a un año y medio más de un proceso constituyente «, remarcó.

En ese sentido, Lagos Weber invitó al Gobierno, «a que junto con decir que efectivamente puede ser un camino el que dijo el Presidente, decir ‘qué propongo yo, ya que me puse en el escenario del Rechazo’; bueno, yo quiero que se pongan en el del Apruebo y qué vamos a hacer desde ahí, una vez consolidados los importantes temas, qué vamos a mejorar».

De todas formas, el parlamentario cree que » el Apruebo sigue teniendo las posibilidades de ganar y es lo que quiero, porque tengo una desconfianza con la derecha (…) Yo quiero que tengamos ese Apruebo, que gane el Apruebo pero con una garantía a todos los dudosos «.

En esa línea, remarcó que «lo que ocurrió con las declaraciones del Presidente, que tal vez no fue el efecto buscado, que creo que fue «Aprobemos, consolidemos lo bueno» (…) Creo que no es suficiente ese argumento. Primero, anuncia una derrota, y creo que además nos lleva ahora -estoy en un chat con conocidos-, ahora están todos discutiendo el proceso y no el contenido de la propuesta».

