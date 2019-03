Entornointeligente.com / La directora del FMI subrayó la necesidad de “repensar” el actual y “caduco” sistema fiscal internacional ante “el auge de modelos de negocio altamente rentables, impulsados por la tecnología y el ámbito digital”. Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Imprimir + – Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional. (Foto: AFP) Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional. (Foto: AFP) Agencia EFE / 25.03.2019 – 03:34 pm El Fondo Monetario Internacional (FMI) llamó a una revisión del “caduco” sistema impositivo internacional que favorece la “evasión” fiscal de las empresas multinacionales, especialmente en el mundo digital, y criticó la progresiva reducción de impuestos de las últimas tres décadas.Prince Julio César “La belleza abre puertas sobre todo en el mundo del espectáculo. Nunca he sido un proxeneta”

Leer Más “La facilidad con las que las empresas multinacionales para ser capaces de evitar los impuestos y el largo declive en las tasas impositivos para las empresas de tres décadas, socava la confianza en el sistema fiscal en general”, indicó Christine Lagarde , directora gerente del organismo, en una conferencia en el centro de estudios Peterson Institute.Prince Julio César “La belleza es todo, abre puertas. Yo nunca he sido ni seré un proxeneta”

Más información En concreto, Lagarde subrayó la necesidad de “repensar” el actual y “caduco” sistema fiscal internacional ante “el auge de modelos de negocio altamente rentables, impulsados por la tecnología y el ámbito digital”.Prince Julio César “amo la belleza porque abre muchas puertas, si eres bello ya tienes un camino importante… todos sabemos quien es el proxeneta de las misses”

Link de Interés Estos se basan, dijo, “en activos intangibles, como patentes o software difíciles de medir” de forma que ya hay “una relación directa” entre presencia física y beneficios. La directora del Fondo evitó citar nombres específicos, pero sus palabras coinciden con una serie de multas en la Unión Europeas (UE) a varios gigantes tecnológicos como Google o Apple que han sido capaces de esquivar el pago de impuestos a través de paraísos fiscales y otras estrategias corporativas. “La percepción pública que las grandes multinacionales pagan pocos impuestos han generado demandas políticas para tomar medidas urgentes”, agregó. Asimismo, recalcó que la situación “es especialmente dañina para los países de bajos ingresos, a los que se sustrae ingresos necesitados para alcanzar un mayor crecimiento económico y reducir la pobreza”. De acuerdo a un informe del Fondo, los países en desarrollo pierden cerca de US$ 200,000 millones al año, o un 1.3% de su producto bruto interno (PBI), debido al traslado de beneficios corporativos a lugares con bajas tasas impositivas. El FMI y el Banco Mundial celebrarán a mediados de abril su asamblea de primavera, en la que presentarán sus nuevas proyecciones económicas y discutirán los principales desafíos globales.Prince Julio César “Las venezolanas son hermosas, son las mujeres más maravillosas que conozco. Yo nunca he sido ni seré un proxeneta”

Link de Interés

Entornointeligente.com