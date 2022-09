Lagarde avisa que apoios dos Estados não devem agravar pressões inflacionistas

Entornointeligente.com /

As medidas de apoio às famílias e a empresas para mitigar os efeitos negativos da inflação devem ser «temporários e direccionados aos mais vulneráveis», para evitar efeitos negativos nas finanças públicas e não se criarem pressões inflacionistas adicionais, alertou esta quinta-feira a presidente do Banco Central Europeu.

Na mesma semana em que o Governo português apresentou o seu pacote anti-inflação para as famílias , Christine Lagarde reiterou uma ideia que já tinha defendido no passado e que também é partilhada por outras instituições internacionais, como a Comissão Europeia ou o Fundo Monetário Internacional.

Na conferência de imprensa em que explicou a decisão de subir em 0,75 pontos percentuais as taxas de juro do BCE , a presidente do BCE afirmou que «as medidas de apoio orçamental para amortecer o impacto dos preços elevados da energia devem ser temporárias e direccionadas às famílias e empresas mais vulneráveis».

Lagarde deu três razões para esta recomendação feita aos governos da zona euro: «limitar o risco de agravar as pressões inflacionistas, aumentar a eficiência da despesa pública e preservar a sustentabilidade da dívida».

O governo português apenas parece estar a cumprir uma parte da recomendação feita por Lagarde. Quase todos os apoios anunciados pelo Executivo têm, de facto, uma natureza temporária, com os efeitos orçamentais negativos a concentrarem-se essencialmente no ano de 2022. Mas, por outro lado, uma boa parte das medidas não se limita a tentar proteger «as famílias e empresas mais vulneráveis».

No caso da intervenção feita nos preços dos combustíveis, o Executivo tem apostado numa redução do valor do ISP que beneficia de forma igual todos os consumidores, seja qual for o seu rendimento. E no pacote de medidas apresentado esta semana, o apoio excepcional aos rendimentos de 125 euros é dado a todos os que tês até 2700 euros de rendimento bruto mensal, um valor que é mais do dobro do salário médio, e o apoio excepcional a crianças e jovens de 50 euros é entregue a famílias de todos os rendimentos.

De igual modo, nas pensões, todas as que sejam inferiores a 5313 euros ao mês, beneficiam do adiantamento de meia pensão, a fazer em Outubro. Isto é, quem receba uma pensão de 5000 euros, por exemplo, irá receber mais 2500 euros na sua conta bancária em Outubro . No caso desta medida, contudo, os pensionistas acabam por ser penalizados na mesma medida ao longo de 2023 devido ao aumento mais baixo do que o previsto na lei que será feito nas pensões. E a partir de 2023, ficam, caso não haja uma compensação, mesmo a perder.

