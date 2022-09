Lagarde anuncia subida das taxas de juro nas próximas reuniões do BCE

Entornointeligente.com /

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, anunciou esta quarta-feira o aumento das taxas de juro nas próximas reuniões do Conselho do BCE, sendo que a próxima é em 27 de outubro, para combater a inflação.

Relacionados conselho das finanças públicas. CFP. «Não é de excluir uma recessão, medida das pensões não é a melhor, habitação preocupa muito»

eua. Não há um caminho sem dor para combater a inflação, avisa Fed após novo aumento de juros

crédito à habitação. Governo acompanha impacto da subida das taxas Euribor e admite estudar medidas de apoio

«A médio prazo temos de trazer a inflação de volta aos 2,0% e faremos o que temos de fazer. Isto é, continuar a aumentar as taxas de juro nas próximas reuniões», disse Lagarde num evento em Frankfurt.

Segundo Lagarde, se o BCE não optar por esta via, as consequências para a economia serão mais graves do que o aumento do custo do crédito.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com