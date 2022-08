LAFC vs. América: un atractivo duelo en el SoFi Stadium

Entornointeligente.com /

LAFC se enfrentará a las Águilas del América en partido de exhibición de Leagues Cup, este miércoles en SoFi Stadium en Los Ángeles.

El amistoso llega en un momento complicado dentro de los calendarios de ambos clubes, quienes se enfocan en su liga local. Las dos instituciones atraviesan realidades diferentes, LAFC es líder de MLS tras 22 fechas , mientras que América es lugar 15 luego de cinco jornadas disputadas .

«La verdad no sabía que están primeros ellos en su liga. No es que no esté informado, pero me enfoco siempre en mi equipo. A quien enfrentemos siempre trato de mostrar una idea de juego en mi equipo», dijo el técnico de América, Fernando Ortiz.

play 0:36 Fernando Ortiz dijo desconocer el buen paso del LAFC con la mejor marca de la MLS El estratega del América dijo no querer faltar al respeto al equipo angelino, pero sólo enfoca esfuerzos en las Águilas.

El partido del miércoles frente a LAFC, será el séptimo encuentro para el club América en las últimas tres semanas. Además de los compromisos de Liga MX, las Águilas han encarado amistosos contra Chelsea , Manchester City y Real Madrid .

«(Este partido) lo tomamos con la misma seriedad de los partidos amistosos anteriores», dijo ‘Tano’.

«Representamos al mejor club de América, así que saldremos con los mejores jugadores que yo considere para marcar que América es un club grande. No hay partidos amistosos, los vamos a jugar con mucha seriedad y mostrar la mejor cara», agregó.

Pese a la seriedad que busca darse al partido, no deja de ser un encuentro amistoso y América tiene la mirada puesta en la Liga MX. De hecho, cinco elementos del plantel titular permanecieron en la Ciudad de México, Luis Fuentes, Jorge Sánchez, Néstor Araujo, Álvaro Fidalgo y Diego Valdés.

«Lo importante es la liga, venimos con varias horas de vuelo y los cinco jugadores que les di descanso fue para que se preparen bien. La cabeza del jugador necesita tener a veces ese relax. No se confundan, nadie esquiva la situación, pero somos seres humanos, no somos robot. Sabemos lo que nos jugamos y vamos a dejar claro que el futbol mexicano está bien», dijo el técnico argentino.

VELA, BALE Y CHIELLINI LIDERAN A LAFC

Gareth Bale, en su debut ante Seattle Sounders. James Williamson – AMA/Getty Images Por el lado de LAFC, el mexicano Carlos Vela es el líder de la institución angelina. A eso le sumamos la incorporación de estrellas internacionales en Gareth Bale y Giorgio Chiellini , por lo que representa un duelo muy atractivo para los aficionados. El equipo aurinegro tiene muchos adeptos mexicanos gracias a la figura de Vela y será interesante ver cómo se divide la afición ahora que se miden a un club grande de Liga MX.

«Con el respeto que se merece jugar contra el América, nosotros nos enfocamos en hacer nuestro partido», compartió Vela. «Será increíble porque parte de la esencia de esta ciudad es que hay muchos latinos, muchos mexicanos. Cuando llegué a este equipo, tenía la presión de poner a México en el estándar más alto y más contra equipos mexicanos. La gente estará emocionada, tenemos que dar un buen espectáculo para ellos».

LA RIVALIDAD NO ES IGUAL EN AMISTOSO

Ambos equipos se reencontrarán después de lo que fue la eliminación del América a manos de LAFC en las semifinales de Liga de Campeones de Concacaf en 2020. Los equipos son muy distintos y con diferentes entrenadores y jugadores desde aquel partido, pero podrá aún representar un buen parámetro para el nivel tanto de la Liga MX, como MLS.

«Mañana (miércoles) será amistoso donde sí, vamos a buscar ganar y hacer buen espectáculo, pero no deja de ser un amistoso. Si realmente quieres ver una rivalidad (entre MLS y Liga MX), será cuando sean torneos de verdad, haya trofeos de verdad y se ponga algo en juego que haga a todos dar el máximo», finalizó.

Vela entrenó con normalidad los últimos días y estará disponible para ver minutos ante las Águilas, si así lo determina el estratega Steve Cherundolo, luego de una molestia que había sentido el partido anterior. De igual manera, se espera que las figuras de LAFC puedan aparecer durante algún momento del encuentro en pro del espectáculo.

