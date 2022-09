Lady Gaga rompe en llanto en pleno concierto en Miami tras verse obligada a suspenderlo por esta razón (+Video)

Entornointeligente.com /

La cantante estadounidense Lady Gaga lamentó públicamente tener que cancelar un show por la seguridad de sus fans. Cabe destacar que, en redes sociales se ha vuelto viral el video la famosa cantante y ganadora del Oscar, Lady Gaga, preocupandóse por sus fanáticos. En este caso, hay que señalar que la artista tuvo que cancelar su «Chromatica Ball» celebrado en Miami el sábado por la noche debido a una fuerte tormenta tropical que ponía en riesgo la vida de los miles de espectadores que se encontraban escuchandola al aire libre.

En este caso, Gaga tuvo que posponer el show para otra ocasión debido que la tormenta hizo que rayos impactaran muy cerca del escenario, por lo cual temió que pudieran caer sobre la audiencia, explicando entre lagrimas « Realmente tratamos de terminar el espectáculo esta noche en Miami pero la hazaña resultó ser imposible porque había un rayo que caía al suelo muy cerca de nosotros. Lo que realmente quiero es ser también responsable y amorosa. No sé qué haría si algo le pasara a alguien en la audiencia, oa cualquier miembro de mi equipo, mi banda, mis bailarines.Entonces, lamento que no hayamos podido hacer la actuación épica de Rain On Me bajo la lluvia».

Finalmente, el gesto de Gaga también ha conmovido a sus fanáticos ya que la cantante y actriz se sintió culpable por tener que dejar el show a medio hacer, sin embargo la famosa aseguro que lo que más valora es la vida y no podía dejar que ocurriese una tragedia en su concierto ya que eso la marcaría más que haberlo cancelado.

