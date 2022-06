¿Lady Gaga interpretará a Harley Quinn en la secuela del Joker?

Entornointeligente.com /

Tras su papel de Patrizia Reggiani en la película de Ridley Scott House of Gucci, Lady Gaga volverá a la pantalla para interpretar a Harley Quinn en la secuela del Joker.

Según The Hollywood Reporter, Lady Gaga está en la línea para tomar el papel de Quinn, alias la antigua psiquiatra del Asilo Arkham y compañera e interés amoroso del Joker. Margot Robbie interpretó al personaje en el Escuadrón Suicida de 2016 y en la secuela de 2021 El Escuadrón Suicida.

La semana pasada, el director y coguionista Todd Phillips publicó en las redes sociales una portada del guion en la que se sugiere que el subtítulo de la película es «Folie à Deux», en referencia a un síndrome psiquiátrico en el que dos personas comparten un estado de delirio.

No se han revelado detalles de la trama de la película, pero se especula que Joaquin Phoenix retomará su papel protagonista como el Joker. También sabemos que la Quinn de Gaga «existirá en un universo DC diferente al de… la Harley Quinn de Robbie». En cuanto a la parte musical de la película, no está claro si Gaga también contribuirá con alguna música al proyecto, pero nuestra suposición es que es probable. Esperemos que esta vez no haya ninguna plaga de moscas de por medio.

