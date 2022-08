Lady Gaga confirma que actuará en la secuela musical del «Joker»

Entornointeligente.com /

A diferencia del tono grave de la película original, esta secuela será un musical titulado «Folie à Deux» («Locura de Dos», en español) , que estará dirigido de nuevo por Todd Phillips y en el que se espera que Gaga dé vida a Harley Quinn , la compañera de fechorías del Joker. La cantante, que ya estuvo nominada al Óscar en 2019 por «A Star Is Born» , publicó un sencillo tuit con la fecha de estreno del filme, pero no dio más detalles sobre su papel. Se prevé que el guion de la secuela profundice en la relación entre el Joker y Harley Quinn. De hecho, su propio título, «Folie à Deux» , hace referencia a un trastorno en el que dos o más personas comparten síntomas psiquiátricos, habitualmente delirios. Las primeras noticias sobre la película llegaron el pasado 7 de junio cuando Phillips subió a su perfil de Instagram una foto del guion del filme junto a otra instantánea en la que aparecía el propio Phoenix leyendo ese mismo libreto. La primera entrega de «Joker», estrenada en 2019, resultó un rotundo éxito de taquilla que ingresó más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo y logró 11 nominaciones a los Óscar, algo muy poco habitual para una película basada en un cómic. Phoenix, aclamado por recrear los trastornos mentales que forjaron la personalidad del Joker, ganó el premio al mejor actor protagonista. El atractivo de ambas estrellas es decisivo para que el estudio Warner Bros. logre remontar el interés por la franquicia DC Comics, después de una racha de estrenos algo desinflados como la nueva versión de «The Suicide Squad» o la tibia acogida que tuvo «Birds of Prey». Esta misma semana, la factoría decidió cancelar el estreno de «Batgirl» sin dar más explicaciones y tras invertir 90 millones de dólares en su rodaje. Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe. Más en Andina ?? La esperada secuela de «Joker», que traerá a Joaquín Phoenix de vuelta a la gran pantalla en la piel del villano, fijó su fecha de estreno para el 4 de octubre de 2024. https://t.co/9zPxISo6eq pic.twitter.com/om38fig86G

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 4, 2022 (FIN)EFE/VDV/RES Publicado: 5/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com