Lady Camones rechaza haber incurrido en tráfico de influencias en relación a audios

Sostuvo que, para que haya tráfico de influencias, ella tendría que haber conversado con la presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso, Diana Gonzales, sobre el proyecto de ley para convertir en distrito a Alto Trujillo. De acuerdo con el audio propalado, Acuña Peralta, candidato al Gobierno Regional de La Libertad, habría buscado que dicho proyecto sea aprobado, a fin de que favorezca a su candidatura. Camones, refiere que nunca conversó del tema con Gonzales, ni tampoco con la segunda vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, quien es la encargada de decretar los proyectos de ley. Agregó que esta semana no se actuó nada con relación a la iniciativa sobre Alto Trujillo, a pesar de que se efectuó una sesión del pleno. «P ara haberse realizado un tráfico de influencias, tiene que haber una decisión de mi parte «, dijo Camones a Panorama. Lea también: [ APP emite comunicado tras difusión de grabaciones de congresistas y dirigentes ] En otro momento, señaló que en la conversación le indica a César Acuña que el proyecto de ley no se puede exonerar del paso por comisión. La titular del Legislativo negó que se haya querido utilizar este tema para fines electorales y recordó que se trata de un proyecto de ley del Ejecutivo. En ese sentido, indicó que la iniciativa para convertir en distrito a Alto Trujillo tendrá que darse después de las elecciones , señalando que su población no tiene por qué verse afectada por la difusión de estos audios. (FIN) MRCA/FHG Más en Andina: La Oficina Nacional de Procesos Electorales ( @ONPE_oficial ) recomienda acudir a votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 en el horario sugerido según el último dígito del DNI. ?? https://t.co/ZNITFY0abG pic.twitter.com/KtAHmxhZAF

Publicado: 4/9/2022

