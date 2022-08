Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fantástico Lei de Cotas Resgate de menino Bolsonaro no JN Ladrão que invadiu apartamento de Carlinhos Maia diz que acompanhava rotina do influenciador por redes sociais e que viu 'oportunidade' O Fantástico teve acesso com exclusividade ao depoimento em que o ladrão confessa ser o autor do crime. O responsável pelo roubo é Eliabio Custódio Nepomuceno, que está preso em Maceió. Por Fantástico

22/08/2022 11h32 Atualizado 22/08/2022

Ladrão que invadiu apartamento de Carlinhos Maia diz que acompanhava rotina do influencer por redes sociais e que viu ‘oportunidade

Depois de dois meses, a polícia recuperou um colar de diamantes e um relógio de luxo – joias avaliadas em mais de R$ 2,5 milhões – que tinham sido roubadas do influenciador digital Carlinhos Maia no apartamento dele, em Maceió .

O Fantástico teve acesso com exclusividade ao depoimento em que o ladrão confessa ser o autor do crime. O responsável pelo roubo é Eliabio Custódio Nepomuceno, que está preso em Maceió.

«Já vinha acompanhando a vida do seu Carlinhos pela rede social dele. Pelo que ele postava, tudo direitinho. E eu vi que ali podia ter uma oportunidade», revelou Eliabio.

Eliabio soube pelas redes sociais que o apartamento estaria vazio porque Carlinhos estava internado para uma cirurgia de estética e seu Marido, Lucas Guimarães, estava no México, a trabalho. Antes de entrar no prédio, o criminoso estudou a vizinhança. Havia um ladrão com ele e uma terceira pessoa esperando no carro.

«O acesso que eu tive pelo prédio foi através do hotel. Quando eu entro dentro do hotel, fico nos arbustos, subo por cima de uma varandinha e aí desço uma escada de escalador. Vi que o porteiro estava lá no canto dele e nem se mexia, tudo ok. Olhei pra garagem e fiquei só aguardando se descia alguém ou se chegava algum carro», lembra Eliabio.

Segundo a polícia, o criminoso já tinha sido preso no Ceará, em Pernambuco e na Paraíba. A polícia ainda tenta localizar os outros dois participantes do roubo. Assista à íntegra da reportagem no vídeo acima.

Dois meses depois do furto ao apartamento de Carlinhos Maia, Polícia Civil ainda pode intimar novas pessoas a depor Preso confessou autoria do furto a apartamento de Carlinhos Maia e apontou local onde joias estavam escondidas, diz polícia

Assista à íntegra da reportagem.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com