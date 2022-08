Ladrón entró a robar a su casa y se llevó «por error» la placenta congelada de la heladera

Entornointeligente.com /

La diseñadora gráfica Paula Roseng (25) fue madre hace cuatro años y tras el parto congeló su placenta . La mujer que reside en Santa Catarina, guardó el órgano para mostrárselo a su hija y luego plantarlo juntas. Su plan se vino abajo durante la madrugada: ladrones entraron a su hogar y se llevaron además de dinero, toda la comida congelada.

«Luiza nació en 2018, mi placenta estuvo en el congelador desde entonces porque quería esperar que mi hija creciera lo suficiente como para entender qué representaba ese órgano para luego plantarlo juntas», dijo Roseng.

«Cuando me enteré (del robo), pensé que era gracioso, porque mi madre vino riéndose, diciendo que me robaron la placenta por error, pensando que era carne, pero ahí me di cuenta que ya no viviría el momento que tanto deseaba», detalló.

El robo Eran alrededor de las 5:30 am cuando la mamá de Paula se levantó y fue a la cocina a preparar café. Se sorprendió al ver que la luz estaba encendida, pero cuando vio el desorden en la habitación notó que algo estaba mal. Después de percatarse del robo, al evaluar la situación, descubrieron que les habían robado sus ahorros y les además faltaba la carne del congelador.

